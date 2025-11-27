Νικόλας Μαλακοδήμος: Είχαμε τάμα αν πάει καλά η La Vie En Rose να κάνουμε ένα νοσοκομείο για ογκολογικούς ασθενείς

Τεράστιο είναι το όφελος του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας μας από τις δωρεές στις οποίες έχει προβεί η εταιρεία καλλυντικών La Vie En Rose. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας, Νίκος Μαλακοδήμος, μίλησε χθες στην εκπομπή «Το Πρωινό» και στον Γιώργο Λιάγκα για τις δωρεές της La Vie En Rose και για το τάμα που είχαν κάνει με τα αδέρφια του.

Ο κ. Μαλακοδήμος εξήγησε ότι πρόθεση της εταιρείας είναι να προσφέρει στην κοινωνία χωρίς να προσδοκά ανταπόδοση. Ρωτήθηκε από τον Γιώργο Λιάγκα αν υπήρξε συνεννόηση με τον Άδωνι Γεωργιάδη για προβολή της εταιρίας και απάντησε: «Κάθε μορφή διαφήμισης για εμάς είναι θεμιτή. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε συμφωνία για να προβληθούμε κατόπιν της δωρεάς. Η εταιρεία αυτή, είτε ήταν ο Γεωργιάδης, είτε ήταν άλλη η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, πάντα βοηθούσε και πάντα θα βοηθάει ανεξαρτήτως Κυβέρνησης. Δεν έχει να κάνει με τη Δεξιά, την Αριστερά, το Κέντρο. Πήγαμε στο γραφείο του Υπουργού Υγείας, όπως είχαμε πάει στο γραφείο του Δημάρχου Αθηναίων για τη στήριξη των φιλοζωικών, όπως είχαμε πάει σε γραφείο άλλου Υπουργού για προσφορά σε καθαρίστριες. Ο άνθρωπος αυτός έδειξε πολύ ενδιαφέρον και το έτρεξε. Ήθελε όντως να γίνει το έργο».

Ο πρόεδρος της La Vie En Rose κλήθηκε να απαντήσει για τις δωρεές της εταιρείας. Εξήγησε ότι η μεγάλη δωρεά που αφορά στη δημιουργία ενός νοσοκομείου είναι αποτέλεσμα ενός τάματος που είχε κάνει ο ίδιος και τα υπόλοιπα τρία αδέρφια του για την περίπτωση που το εγχείρημά τους πήγαινε καλά.

«Είναι τρεις δωρεές. Η μια στο Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο «Αγία Όλγα», η δεύτερη στους Αγίους Αναργύρους όπου θα εγκατασταθούν δύο αξονικοί τομογράφοι, θεραπειών και διαγνώσεων, για ογκολογικούς ασθενείς με κόστος περίπου 1.100.000 ευρώ. Το πιο μεγάλο ποσό δωρεάς είναι 5.000.000 ευρώ σε ένα νοσοκομείο που φτιάχνουμε τώρα. Αυτό είναι το όνειρό μας. Ήταν τάμα δικό μου, της Δήμητρας, του Κυριάκου και της Χριστίνας. Είμαστε τέσσερα αδέρφια στην εταιρεία και είχαμε πει αν πάει καλά η εταιρεία και μας βοηθήσει ο Θεός θέλουμε να κάνουμε ένα νοσοκομείο για ογκολογικούς ασθενείς. Είναι τάμα ζωής και είναι ότι πιο μεγάλο έχουμε κάνει ως εταιρεία» εξηγεί ο κ. Μαλακοδήμος.

Η σεμνότητα με την οποία εμφανίστηκε ο νεαρός επιχειρηματίας στην τηλεοπτική εκπομπή του Ant1 είναι ενδεικτική της φιλοσοφίας που διακατέχει ολόκληρη την οικογένεια. Η χώρα μας σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχει ανάγκη από τέτοιους ανθρώπους. Ανθρώπους που χωρίς να κάνουν θόρυβο προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.

