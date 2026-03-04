MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέες αυξήσεις στην τιμή των καυσίμων – Πάνω από 700 έλεγχοι σε πρατήρια

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Σταδιακά στην αντλία αποτυπώνεται η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, με τις τιμές των καυσίμων να καταγράφουν νέες αυξήσεις σε χονδρική και λιανική αγορά. Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 700 έλεγχοι έχουν διενεργηθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς σε πρατήρια καυσίμων σε όλη την χώρα.

Σε διεθνές επίπεδο, το Βrent υποχώρησε ελαφρώς στα 81-82 δολάρια το βαρέλι, μετά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την ασφαλή μεταφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι προηγούμενες ανατιμήσεις έχουν ήδη αρχίσει να περνούν στην εγχώρια αγορά.

Στη χονδρική, η τιμή της αμόλυβδης αυξήθηκε από 1,26 ευρώ το λίτρο στις 28 Φεβρουαρίου στα 1,28 ευρώ. Το πετρέλαιο κίνησης από 1,09 ευρώ άγγιξε τα 1,17 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης από 0,85 ευρώ ανέβηκε στα 0,92 ευρώ το λίτρο. Οι σημερινές αυξήσεις χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα υψηλές, της τάξης των 60 ευρώ το χιλιόλιτρο (6 λεπτά στο πετρέλαιο και περίπου 3 λεπτά στην αμόλυβδη).

Στη λιανική αγορά, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πλέον στα 1,77 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας άνοδο 1 λεπτού. Αύξηση κατά 2 λεπτά σημειώνεται στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, με τις μέσες τιμές να διαμορφώνονται στα 1,59 και 1,21 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα.

Παράλληλα, οι τιμές παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις από πρατήριο σε πρατήριο και από περιοχή σε περιοχή, γεγονός που εντείνει την ανάγκη για συστηματικούς ελέγχους.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς, από το Σάββατο έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 700 έλεγχοι σε πρατήρια καυσίμων, ενώ στις περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Καύσιμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 42χρονος είχε στο αυτοκίνητο πάνω από 60 κιλά χασίς

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Voucher 750 ευρώ για εργαζόμενους από τη ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις, πότε θα γίνουν οι πληρωμές

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Δύο ελληνικά F-16 σηκώθηκαν για να αναχαιτίσουν ύποπτο αντικείμενο πριν μπει στην Κύπρο – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Νέες αυξήσεις στην τιμή των καυσίμων – Πάνω από 700 έλεγχοι σε πρατήρια

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Μαίρη Συνατσάκη: Είμαι σε μια φάση που ακούω τα αρνητικά σχόλια, χωρίς να ζορίζομαι ψυχικά

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Κύπρος: “Το πανεπιστήμιο μας έστειλε οδηγίες για καταφύγια” λέει Έλληνας φοιτητής στη Λευκωσία