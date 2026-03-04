Νέες αυξήσεις στην τιμή των καυσίμων – Πάνω από 700 έλεγχοι σε πρατήρια

Σταδιακά στην αντλία αποτυπώνεται η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, με τις τιμές των καυσίμων να καταγράφουν νέες αυξήσεις σε χονδρική και λιανική αγορά. Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 700 έλεγχοι έχουν διενεργηθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς σε πρατήρια καυσίμων σε όλη την χώρα.

Σε διεθνές επίπεδο, το Βrent υποχώρησε ελαφρώς στα 81-82 δολάρια το βαρέλι, μετά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την ασφαλή μεταφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι προηγούμενες ανατιμήσεις έχουν ήδη αρχίσει να περνούν στην εγχώρια αγορά.

Στη χονδρική, η τιμή της αμόλυβδης αυξήθηκε από 1,26 ευρώ το λίτρο στις 28 Φεβρουαρίου στα 1,28 ευρώ. Το πετρέλαιο κίνησης από 1,09 ευρώ άγγιξε τα 1,17 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης από 0,85 ευρώ ανέβηκε στα 0,92 ευρώ το λίτρο. Οι σημερινές αυξήσεις χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα υψηλές, της τάξης των 60 ευρώ το χιλιόλιτρο (6 λεπτά στο πετρέλαιο και περίπου 3 λεπτά στην αμόλυβδη).

Στη λιανική αγορά, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πλέον στα 1,77 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας άνοδο 1 λεπτού. Αύξηση κατά 2 λεπτά σημειώνεται στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, με τις μέσες τιμές να διαμορφώνονται στα 1,59 και 1,21 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα.

Παράλληλα, οι τιμές παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις από πρατήριο σε πρατήριο και από περιοχή σε περιοχή, γεγονός που εντείνει την ανάγκη για συστηματικούς ελέγχους.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς, από το Σάββατο έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 700 έλεγχοι σε πρατήρια καυσίμων, ενώ στις περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.