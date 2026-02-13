MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα Μάκρη: Κολώνα φωτισμού προσγειώθηκε πάνω σε αυτοκίνητο, κινδύνεψε περαστικός

THESTIVAL TEAM

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Νέα Μάκρη, όταν κολώνα δημοτικού φωτισμού κατέρρευσε στην οδό Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, σε μικρή απόσταση από την πλατεία της πόλης.

Η κολώνα, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες καταστηματαρχών βρισκόταν σε κακή κατάσταση, έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο προκαλώντας υλικές ζημιές. Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα marathonpress.gr την ώρα του συμβάντος διερχόταν πεζός από το σημείο, ο οποίος έπεσε στο έδαφος και, σύμφωνα με μαρτυρίες, απέφυγε τον τραυματισμό από καθαρή τύχη.

