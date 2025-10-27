MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ναύπλιο: Αυγό γίγας σε κοτέτσι αγρότη – Βίντεο και φωτογραφίες από το σπάνιο εύρημα

|
THESTIVAL TEAM

Με ένα σπάνιο φαινόμενο ήρθε αντιμέτωπος ο αγρότης Κωνσταντίνος Πετρουλάς, στο κοτέτσι που έχει στο αγρόκτημά του στην περιοχή Πολύγωνο στο Ναύπλιο.

Ο αγρότης από το Ναύπλιο ανακάλυψε τη Δευτέρα πως μία από τις κότες του έχει κάνει ένα αυγό… γίγας!

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Κωνσταντίνος Πετρουλάς πήγε να μαζέψει τα αυγά κι είδε το ένα να έχει διπλάσιο μέγεθος, από τα άλλα.

Το επίμαχο ερώτημα είναι πόσο ζύγιζε το αυγό…

Τελικά διαπιστώθηκε ότι ήταν 114 γραμμάρια, το διπλάσιο δηλαδή σε βάρος από τα κανονικά (60-70 γραμμαρίων).

Ο ίδιος ο αγρότης δήλωσε πως και στο παρελθόν είχε βρει στο κοτέτσι του πάλι ένα αυγό γίγας και μάλιστα ήταν και τρίκορκο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο Κωνσταντίνος Τασούλας εγκαινίασε την έκθεση “Ζωντανεύοντας την Ιστορία” στο ΥΜΑΘ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δικογραφίες σε βάρος 19 ατόμων για διαρρήξεις, κλοπές και ληστείες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Συνελήφθη 24χρονος στη Θεσσαλονίκη που έδωσε αλκοόλ σε 15χρονο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Ο Giannis “άγγιξε” το triple-double στην ήττα των Μπακς από τους Καβαλίερς

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Εννέα νεκροί στην Αργεντινή όταν λεωφορείο έπεσε από γέφυρα σε ποταμό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Νέα Αριστερά: Η παραίτηση του part time αντιπροέδρου του OΠEKEΠΕ αποτελεί παραδοχή ενοχής της κυβέρνησης