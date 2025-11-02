Μυτιλήνη: Ξεκινά η 21η γιορτή του κάστανου στην ορεινή Αγιάσο

Η φθινοπωρινή γιορτή στην ορεινή Αγιάσο της Λέσβου, στις παρυφές του μεγάλου βουνού του νησιού, του Ολύμπου, ξεκινά σήμερα με το άναμμα των φουφούδων για το ψήσιμο των κάστανων.

Η φετινή 21η γιορτή του κάστανου οργανωμένη από το Δήμο Μυτιλήνης και την Κοινότητα Αγιάσου, ενός θεσμού που εδώ και δύο δεκαετίες τιμά την τοπική παραγωγή, τον πολιτισμό και τον αγροτουρισμό της Λέσβου επιστρέφει και ξαναδίνει πνοή στη «γιορτή του καρπού και της κοινότητας».

Ας σημειωθεί ότι η πρώτη γιορτή του κάστανου πραγματοποιήθηκε το 2004, με όραμα να προβάλει τον καστανιώνα της Αγιάσου, έναν από τους σπανιότερους νησιωτικούς καστανιώνες της Ελλάδας, και να στηρίξει τους τοπικούς παραγωγούς.

Από τότε, η εκδήλωση εξελίχθηκε σε σύμβολο εξωστρέφειας και τουριστικής ταυτότητας της Λέσβου, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες, ακόμη και από γειτονικά νησιά και την Τουρκία.

Σήμερα μετά το άναμμα των φουφούδων θα ακολουθήσει βιωματικό εργαστήριο μαγειρικής για παιδιά με θέμα «καστανοπταρέλια».

Σε μια δράση οργανωμένη από το παιδικό και εφηβικό τμήμα ζωγραφικής του Αναγνωστηρίου Αγιάσου, στο φουαγιέ του κτηρίου του συλλόγου, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν την Αγιάσο, όπως τη βλέπουν γεμάτη φως, κάστανα και ιστορίες.

Στις 12,30 θα αρχίσουν στην πλατεία του Δημαρχείου να «στολίζουν» τη γιορτινή ατμόσφαιρα τα σαντούρια του Αναγνωστηρίου.

Την ίδια ώρα θα ξεκινήσει και η δράση πεζοπορίας στον καστανιώνα.

Στον χώρο του Visit Agiasos, οι επισκέπτες θα βρουν:

Δημιουργική απασχόληση παιδιών από τους εκπαιδευτικούς του ΚΔΑΠ Oxygen Academy, με θέμα το κάστανο.

Έκθεση φωτογραφίας για τον καστανιώνα της Αγιάσου.

Ψηφιακή περιήγηση με ακουστικά podcasts, QR codes και θεματικό photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες.

Στην Πλατεία Δημαρχείου, η Σχολή Μαγείρων και Ζαχαροπλαστών του ΟΑΕΔ θα γλυκάνει το κοινό με πρωτότυπα γλυκίσματα από κάστανο.

Η ΚΟΙΝΣΕΠ «Γεύσεις Αγιάσου», ο γυναικείος συνεταιρισμός του χωριού, θα παρουσιάσει παραδοσιακές συνταγές — από μαρμελάδες και λικέρ έως παραδοσιακά «καστανογλυκά», φτιαγμένα με την υπομονή και την αγάπη των παλιών.

Στη θέση «Φολίδι», ο Παναγιώτης Λαλάς θα προσφέρει ψημένα κάστανα και ζεστό κρασί με μέλι, ενώ η Ποτοποιία «Σαμαρά» θα σερβίρει το premium λικέρ-τσέρι «ΚΑΛΕΣΜΑ» — ένα ποτό-φόρο τιμής στη λεσβιακή φιλοξενία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, το κοινό θα απολαύσει δωρεάν ποτά και κεράσματα από τους χορηγούς ενώ η Κοινότητα Αγιάσου θα προσφέρει ψημένα κάστανα σε όλους.