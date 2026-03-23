Μυτιλήνη: 4χρονος έφυγε από το νηπιαγωγείο και περιφερόταν μόνος του στον δρόμο

Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα (23/3) το μεσημέρι στη Μυτιλήνη, όταν ένα παιδί περίπου 4 ετών βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του στον δρόμο.

Το μικρό παιδί εντόπισαν τρεις μητέρες που κατευθύνονταν να παραλάβουν τα παιδιά τους από δημοτικό σχολείο σε περιοχή του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του stonisi.gr, το παιδί εντόπισε αρχικά σχολικός φύλακας που βρισκόταν στο σημείο και μαζί με τις μητέρες προσπάθησαν να καταλάβουν τι είχε συμβεί. Το παιδί, εμφανώς σοκαρισμένο, επαναλάμβανε ότι ήθελε να πάει στο σπίτι του, χωρίς να μπορεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Οι γυναίκες, προσπαθώντας να βοηθήσουν, έψαξαν την τσάντα του παιδιού και διαπίστωσαν ότι προερχόταν από κοντινό Νηπιαγωγείο, απ’ όπου φαίνεται πως είχε αποχωρήσει την ώρα που ολοκληρωνόταν το πρωινό κλασικό τμήμα.

Αμέσως, και εμφανώς προβληματισμένες, το πήραν από το χέρι και κατευθύνθηκαν προς το νηπιαγωγείο για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί. Κατά τη διαδρομή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνάντησαν μία από τις εκπαιδευτικούς του σχολείου, η οποία μόλις αντίκρισε το παιδί αντέδρασε με έντονο ύφος, απευθύνοντάς του παρατηρήσεις για το ότι απομακρύνθηκε.

Ερωτηματικά για την επίβλεψη των εκπαιδευτικών

Η στάση αυτή προκάλεσε την αντίδραση μιας εκ των μητέρων, η οποία επισήμανε ότι δεν είναι τρόπος αυτός να απευθύνεται κανείς σε ένα φοβισμένο παιδί, τονίζοντας παράλληλα ότι αποτελεί ευθύνη του σχολείου να διασφαλίζει πως τα παιδιά δεν αποχωρούν ασυνόδευτα από τον χώρο. «Πήρε το παιδί η νηπιαγωγός και έφυγε στο σχολείο», ανέφερε χαρακτηριστικά μία από τις μητέρες, δηλώνοντας έντονα εκνευρισμένη και αναστατωμένη από το περιστατικό.

Όπως προκύπτει, το παιδί φοιτούσε στο ολοήμερο τμήμα του Νηπιαγωγείου και για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο διέφυγε της προσοχής των εκπαιδευτικών, καταφέρνοντας να βγει μόνο του σε κεντρικό δρόμο. Παραμένει άγνωστο εάν το προσωπικό του σχολείου είχε αντιληφθεί την απουσία του παιδιού τη στιγμή που αυτή συνέβη, με τις ίδιες πηγές να εκφράζουν την εκτίμηση ότι πιθανόν να μην έγινε άμεσα αντιληπτό.