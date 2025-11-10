MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπαμπινιώτης για Γκίλφοϊλ: Αυτός είναι ο τίτλος της, έτσι πρέπει να την αποκαλούμε

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο γνωστός καθηγητής γλωσσολογίας Γιώργος Μπαμπινιώτης τοποθετήθηκε σχετικά με τη σωστή χρήση των όρων «πρέσβης» και «πρέσβειρα» για γυναίκα διπλωμάτη, με αφορμή την άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα.

Ο κ. Μπαμπινιώτης διευκρινίζει σε πρόσφατη ανάρτησή του ότι ο όρος «πρέσβειρα» είναι δόκιμος για τη θηλυκή ονομασία του «πρέσβη». Μάλιστα, θεωρεί τον όρο «πρέσβειρα» προτιμότερο από το θηλυκό «η πρέσβης», λόγω της δυσκολίας που παρουσιάζει αυτό στη γενική πτώση.

Η ανάρτηση του Γιώργου Μπαμπινιώτη

Πώς θα πούμε ελληνικά την γυναίκα πρέσβη με θηλυκού γραμματικού γένους όνομα που να δηλώνει το αξίωμα με εύκολο στην χρήση και στην κλίση τρόπο; Θα πούμε η πρέσβειρα (πρβλ. η πρέσβειρα καλής θελήσεως, η πρέσβειρα της UNESCO). Η ονομασία πρέσβειρα είναι τίτλος δεν είναι ανδρωνυμικό (Γιώργης – Γιώργαινα, πρόεδρος – προεδρίνα). Άρα δεν μεταβιβάζεται στην σύζυγο τού πρέσβη.

Η σύζυγος τού πρέσβη / πρεσβευτή είναι «η σύζυγος τού πρέσβη /πρεσβευτή » ή (κατά το πρόεδρος – προεδρίνα «η σύζυγος του προέδρου ») ως ανρωνυμικό στον άτυπο οικείο λόγο μπορεί να λεχθεί «πρεσβευτίνα » όχι και «πρέσβειρα»!

Και επειδή λέμε στην Κοινή Νέα Ελληνική ο πρέσβης – τού πρέσβη, για την γυναίκα πρέσβη μπορούμε να πούμε η πρέσβης – τής πρέσβη; Με τον όρο πρέσβειρα λύνουμε κι αυτό το πρόβλημα.

Από το λεξικό μου των Δυσκολιών και των λαθών:

«Σε σχέση με τη γυναίκα που κατέχει το αξίωμα τού πρέσβη , μπορεί μεν να χρησιμοποιηθεί ο τύπος τού αρσενικού η πρέσβης, αλλά είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται ο όρος πρέσβειρα . Έτσι θα αποφεύγεται η καταχρηστική χρήση του όρου πρέσβειρα, για να δηλώνει τη σύζυγο τού πρέσβη (ο τίτλος δεν μεταβιβάζεται), καθώς και η δυσκολία να σχηματιστεί η γενική τού πρέσβης ως θηλυκού (όχι: τα καθήκοντα τής πρέσβη ή Τα εγκαίνια έγιναν με την παρουσία τής πρέσβη). Μπορεί να σχηματίσει μόνογενική της πρέσβεως, δηλ. υποχρεωτικά με τον τύπο τής λόγιας παράδοσης.

Γενικά, ο όρος πρέσβειρα είναι τιμητικός (πβ. πρέσβειρα της UNESCO, πρέσβειρα καλής θελήσεως) και δηλώνει με ιδιαίτερη λέξη τη γυναίκα που ασκεί αυτά τα καθήκοντα.»

Γιώργος Μπαμπινιώτης

