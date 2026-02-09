MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μωρό 30 ημερών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Παίδων – Μεταφέρθηκε με RSV

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Mε συμπτώματα RSV νοσηλεύεται ένα μωρό μόλις 30 ημερών στο παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Η υγεία του βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, στην εφημερία του Αγλαΐα Κυριακού το βράδυ της Κυριακής, εισήχθη μωρό κοριτσάκι 30 ημερών σε πολύ σοβαρή κατάσταση από εποχικό ιό RSV, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την άμεση διασωλήνωσή του, καθώς η κλινική του εικόνα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, το βρέφος νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ διασωληνωμένο.

Παράλληλα ο Μιχάλης Γιαννακός αναρωτήθηκε: «Είναι να απορεί κανείς γιατί καθυστέρησαν και έφεραν το παιδί σε τέτοια κρίσιμη κατάσταση; ΠΡΟΣΟΧΗ οι εποχικές ιώσεις δεν τελείωσαν» καταλήγει ο κ. Γιαννάκος.

Η λοίμωξη από RSV εκδηλώνεται συνήθως με μια σειρά συμπτωμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν ρινική καταρροή και απόφραξη, συχνά με παχύρρευστη βλέννα, πυρετό, άρνηση σίτισης, καθώς και αίσθημα αδυναμίας και έντονη κόπωση, αλλά σε βρέφη, νήπια, ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως πνευμονία ή βρογχιολίτιδα.

