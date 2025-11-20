MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Απομακρύνονται οι λαμαρίνες από τους σταθμούς στην Καλαμαριά

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΔΗΣ

Tην στιγμή που τα δοκιμαστικά δρομολόγια στο μετρό Θεσσαλονίκης συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, οι λαμαρίνες απομακρύνονται και “ανοίγουν” οι πρώτοι σταθμοί της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά.

Όπως μπορείτε να δείτε και στη φωτογραφία του thestival.gr, η κεντρική στάση του μετρό της Καλαμαριάς στην οδό Μεταμορφώσεως “άνοιξε”, ενώ εντός Δεκεμβρίου αναμένονται να “ανοίξουν” και οι υπόλοιποι σταθμοί καθώς όπως ανακοινώθηκε η πλήρης λειτουργία της επέκτασης προς Καλαμαριά είναι προγραμματισμένη για το πρώτο τρίμηνο του 2026, οπότε και το έργο θα παραδοθεί στους πολίτες.

Σημειώνεται ότι οι νέοι πέντε σταθμοί που θα προστεθούν είναι η Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα και θα λειτουργούν κατα μήκος της νέας γραμμής των 4,78 χιλιομέτρων.

