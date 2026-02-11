Με βερεσέ η αγορά κρέατος – Από τις 17 του μήνα αρχίζει το τεφτέρι στα κρεοπωλεία: “Είναι θέμα φιλότιμου να βοηθάμε τον κόσμο”

Οι χαμηλοί μισθοί και συντάξεις σε συνδυασμό με το ακριβό κόστος ζωής έχει οδηγήσει πολλούς στην περικοπή διατροφικών ειδών όπως είναι το κρέας.

Ακόμα και τώρα, ενόψει της πατροπαράδοτης Τσικνοπέμπτης πολλοί είναι οι καταναλωτές που όπως ανέφερε στο thestival.gr ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ), κ. Σάββας Κεσίδης που αδυνατούν να αγοράσουν κρέας και η κίνηση στα κρεοπωλεία είναι υποτονική. «Σήμερα άρχισαν να έρχονται κάποιοι για να προμηθευτούν κρέατα για την Τσικνοπέμπτη» είπε προσθέτοντας ότι υπάρχει επάρκεια κρεάτων ενώ όπως είπε οι τιμές στο χοιρινό και το κοτόπουλο είναι ίδιες με τις περσινές.

Οι λόγοι που κρατούν μακριά από τα κρεοπωλεία τους καταναλωτές παρά του ότι αύριο είναι Τσικνοπέμπτη σύμφωνα με τον κ. Κεσίδη είναι δύο.

«Ο ένας είναι ότι πλέον δεν υπάρχει η οικονομική άνεση του καταναλωτή που να του επιτρέπει να ξοδέψει, όχι ασύστολα αλλά να πάρει το κάτι παραπάνω για αυτές τις ημέρες. Είναι πολύ μετρημένα τα πράγματα. Και ο δεύτερος λόγος που έχουμε φέτος είναι ότι εδώ και τρεις ημέρες όλα τα κανάλια και τα δελτία καιρού μιλάμε για καταρρακτώδεις βροχές. Με τι όρεξη ο καταναλωτής θα πει να στήσει ψησταριά και να ψήσει; Είναι και ο Έλληνας της τελευταίας στιγμής και τώρα περιμένει να δει πως θα είναι ο καιρός και ανάλογα θα κινηθεί αν θα ψήσει ή όχι» τόνισε.

Τεφτέρια και κρέας με βερεσέ

Με το κόστος ζωής στην Ελλάδα να έχει εκτοξευθεί και τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους να έχουν απωλέσει σημαντικό μέρος της αγοραστικής τους δύναμης, πολλοί είναι οι καταναλωτές που αναγκάζονται να αγοράσουν κρέας με βερεσέ.

Τα τεφτέρια με τα βερεσέδια είναι στην καθημερινότητα όλων των συνοικιακών κρεοπωλείων.

«Είμαστε κι εμείς καταναλωτές, ανήκουμε σε μια γειτονιά και κάθε γειτονιά είναι ένα μικρό χωριό, όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Ένας άνθρωπος που είναι πελάτης στο κρεοπωλείο εδώ και χρόνια και τώρα βρίσκεται σε μια οικονομική δυσκολία και δεν του φτάνει να κλείσει ο μήνας για να φάει, να ταΐσει την οικογένεια του, του δίνουμε βερεσέ» τόνισε ο κ. Κεσίδης προσθέτοντας ότι από τις 17 του μήνα αρχίζει το τεφτέρι και τα βερεσέ.

«Είναι προδιαγεγραμμένο πλέον ότι από τις 17 του μήνα αρχίζει το τεφτέρι μέχρι και τις 24, 25 του μήνα, δηλαδή μέχρι να πληρωθεί ο κόσμος. Ξέρουμε ότι μια εβδομάδα θα δουλέψουμε (σ.σ. εννοεί τα κρεοπωλεία που λειτουργούν σε γειτονιές) χωρίς τζίρο, για να τα πάρουμε την επόμενη εβδομάδα» είπε.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΚΚ το 70% των πελατών στα κρεοπωλεία που ψωνίζουν με βερεσέ είναι συνταξιούχοι και 30% είναι μισθωτοί προσθέτοντας ότι μόλις πάρουν τις συντάξεις και τους μισθούς σπεύδουν να πληρώσουν τα βερεσέδια και τις λοιπές υποχρεώσεις τους.

«Το ότι δίνουμε βερεσέ είναι και θέμα φιλότιμου, γιατί δεν γίνεται σε πελάτες που τόσα χρόνια σε στηρίζουν, τώρα που ζορίζονται να τον αφήσεις έτσι» κατέληξε ο κ. Κεσίδης.