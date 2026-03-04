Μάγδα Φύσσα για τελεσίδικη απόφαση Εφετείου: Φεύγω ανακουφισμένη, δεν θα τους ξαναδώ στη ζωή μου

Με διαφορετικά συναισθήματα υποδέχθηκαν οι διάδικοι εντός της αίθουσας την απόφαση του Εφετείου για τη Χρυσή Αυγή, η οποία επιβεβαίωσε την ενοχή των 42 κατηγορούμενων ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης.

Η ηγετική ομάδα και προβεβλημένα στελέχη, όπως οι Μιχαλολιάκος, Παππάς, Κασιδιάρης, Λαγός, Παναγιώταρος, Γερμενής, Ματθαιόπουλος, κρίθηκαν ένοχοι, κατά περίπτωση, και για διεύθυνση της οργάνωσης.

Η Μάγδα Φύσσα, συγκινημένη με την ανακοίνωση της ενοχής και σε δεύτερο βαθμό, αγκαλιάστηκε με συνηγόρους και άλλους υποστηρικτές ενώ περιχαρείς ήταν και οι δικηγόροι πολιτικής αγωγής. Την ίδια στιγμή, Κασιδιάρης και Λαγός έδειχναν απογοητευμένοι από την έκβαση της δίκης.

«Φεύγω ανακουφισμένη»

Μιλώντας στους συγκεντρωμένους πολίτες έξω από το Εφετείο, η μητέρα του αδικοχαμένου μουσικού Παύλου Φύσσα αφιέρωσε την νίκη ¬«σε όλα τα θύματα του φασισμού, σε όλους όσους έδωσαν την ζωή τους για την ελευθερία».

«Καταδικάστηκαν σήμερα τελεσίδικα. Φεύγω με ανακούφιση γιατί δεν θα τους ξαναδώ και δεν θα τους ξανακούσω στη ζωή μου» είπε χαρακτηριστικά.

Η κα Φύσσα έκανε λόγο για μία «ιστορική μέρα» και «μία μεγάλη νίκη της κοινωνίας».

Παράλληλα, ευχαρίστησε όλο τον κόσμο « όλους όσους συνέβαλαν σε αυτόν τον αγώνα 11,5 χρόνια μέσα σε μία δικαστική αίθουσα για τα αυτονόητα».

«Σήμερα καταδικάστηκαν τελεσίδικα. Για άλλη μία φορά ευχαριστώ όλο τον κόσμο και την πολιτική αγωγή που ήταν βράχος σε αυτή την κόλαση» δήλωσε συγκινημένη.

Πηγή: skai.gr