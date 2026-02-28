Μ. Καρυστιανού: Με ακολουθούν κι άλλοι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών

Τρία χρόνια έχουν περάσει από εκείνη την μαύρη νύχτα που άλλαξε για πάντα τη ζωή των οικογενειών, που έχασαν τους ανθρώπους τους, άλλων που συνάντησαν σοβαρά τραυματισμένους τους δικούς τους και τελικώς όλης της χώρας που δεν πίστευε πως μπορεί να έγινε ένα τόσο συγκλονιστικό πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Το ημερολόγιο έγραφε 28 Φεβρουαρίου 2023. Στις 23:18 δυο αμαξοστοιχίες, μια επιβατική με προορισμό τη Θεσσαλονίκη και μια εμπορική με κατεύθυνση προς Αθήνα, βρέθηκαν στην ίδια γραμμή και συγκρούστηκαν σφοδρά. Τα αποτελέσματα ήταν ολέθρια. 57 άτομα κυρίως νεαρής ηλικίας έχασαν τη ζωή τους ενώ δεκάδες άλλα τραυματίστηκαν.

Σήμερα, τρία χρόνια μετά, εκτός από τους συγγενείς και τους οικείους νεκρών και τραυματιών, η κοινωνία όλης της χώρας υπόσχεται – για μία ακόμη φορά- ότι η τραγωδία των Τεμπών δεν θα ξεχαστεί και πολλοί θα κατεβούν στους δρόμους συμμετέχοντας στις συγκεντρώσεις μνήμης και διαμαρτυρίας.

Η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης, μιλώντας στο thestival.gr για την μαύρη επέτειο, αναφέρει ότι ο χρόνος σταμάτησε σε εκείνο το βράδυ. Μοιάζει σαν να ήταν χτες που μίλησε στο παιδί της, δυστυχώς, για τελευταία φορά.

«Για εμένα προσωπικά μοιάζει σαν να έγινε χτες. Ναι μεν είναι ένα χρονικό διάστημα που πέρασε, τα τρία χρόνια, που το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό, αλλά για εμάς που έχουμε πάθει αυτό το κακό η όψη των παιδιών μας, οι τελευταίες συνομιλίες ήταν σαν να έγιναν χτες το απόγευμα, τόσο κοντά. Θα πω μόνο ότι, πέρα από τον πόνο της απώλειας και τον πόνο του ότι δεν έχεις ακούσει τη φωνή, δεν έχεις δει την παρουσία, δεν έχεις κάνει την αγκαλιά που θέλεις, έχει μείνει πολύ βαρύ πάνω μας όλο αυτό το φορτίο της ατιμωρησίας, της κοροϊδίας. Της συνεχούς κοροϊδίας», είπε χαρακτηριστικά η κ. Καρυστιανού για να προσθέσει ότι πέραν όσων έχουν συμβεί ένα ακόμα…επεισόδιο στο σήριαλ της κοροϊδίας ήταν αυτό με τις εκταφές. Υπενθυμίζεται ότι συγγενείς θυμάτων, μεταξύ των οποίων και η κ. Καρυστιανού, έχουν ζητήσει την εκταφή των ανθρώπων τους προκειμένου να ληφθούν δείγματα για να σταλούν σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού, καθώς όπως είναι γνωστό στην Ελλάδα δεν υπάρχουν και να μάθουν τι ακριβώς προκάλεσε τον θάνατο των οικείων τους.

«Αυτό που έγινε με τις εκταφές είναι μια ξεκάθαρη πράξη επιβεβαίωσης της συγκάλυψης, γιατί δεν έχει μια λογική εξήγηση του να μας απαγορεύουν να κάνουμε τους ελέγχους που πρέπει να κάνουμε για να μάθουμε από τι πέθαναν οι άνθρωποι μας, δείχνει το πραγματικό πρόσωπο της κυβέρνησης, το πραγματικό πρόσωπο της ελεγχόμενης Δικαιοσύνης και ουσιαστικά βάζει τους σπόρους για τη μεγάλη δίκη που έρχεται. Μας κόβει οποιαδήποτε ελπίδα, οποιαδήποτε πιθανότητα ότι πραγματικά μπορεί να αποδοθεί Δικαιοσύνη, να βγει η αλήθεια στο φως και οι ένοχοι να πάνε φυλακή» είπε.

Χαρακτήρισε την εκταφή ως μια εξαιρετικά επώδυνη κατάσταση , για όλους τους συγγενείς. «Έχουμε ζυγίσει πραγματικά τον πόνο μας σε σχέση με την αποκάλυψη της αλήθειας».

«Οι εκταφές θα γίνουν, μόνο και εφόσον, θα έρθουν οι ειδικοί από το εξειδικευμένα εργαστήρια που μπορεί να κάνουν αυτές τις εξετάσεις τώρα μετά από τρία χρόνια, για να πάρουν δείγμα και να κάνουν τους σωστούς ελέγχους» είπε.

Το βαρύ φορτίο των τριών ετών – «Δεν δεχόμαστε πλέον να ζούμε σε συνθήκες έλλειψης Δικαιοσύνης και Δημοκρατίας»

Η κ. Καρυστιανού χαρακτηρίζει ως ένα βαρύ φορτίο το ότι τρία χρόνια μετά δεν έχει αποδοθεί Δικαιοσύνη σε όλους τους συγγενείς που έχασαν τους ανθρώπους τους και κυρίως ότι ακόμα δεν βλέπουν φως στο τούνελ, επισημαίνοντας ότι το έγκλημα στα Τέμπη δεν θα ξεχαστεί ακριβώς γι’ αυτόν το λόγο, γιατί πολύ απλά δεν έχει αποδοθεί Δικαιοσύνη.

«Αυτό είναι ένα πολύ βαρύ φορτίο που σέρνουμε τρία χρόνια τώρα χωρίς να υπάρχει πραγματικά φως στο τούνελ. Ελπίζω ότι με την μαζική κίνηση, πάλι, των πολιτών έξω στους δρόμους να δείξουμε ότι το έγκλημα στα Τέμπη δεν έχει ξεχαστεί πολύ απλά γιατί η Δικαιοσύνη δεν έχει αποδοθεί, και σε κάθε κρατικό έγκλημα όπου οι άνθρωποι φαίνεται να είναι τα θύματα σε ένα ασύδοτο, ανάλγητο και διεφθαρμένο κράτος όπου τα κέρδη είναι πάνω από τις ζωές ο κόσμος δεν θα σιωπά και δεν θα ξεχνά» ανέφερε.

Επεσήμανε ότι δεν είναι μόνο εκείνη η «μητέρα των Τεμπών», όπως την χαρακτήρισαν από την πρώτη στιγμή του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος, κι ότι όλες οι γυναίκες που έχασαν τα παιδιά τους είναι μητέρες των Τεμπών.

«Όλοι μας (σ.σ. εννοεί οι συγγενείς των θυμάτων) κάνουμε το δικό μας αγώνα. Δεν υπάρχει μια μάνα των Τεμπών, υπάρχουν πολλές μάνες των Τεμπών. Όλοι κάνουμε τον αγώνα μας με τον τρόπο που μπορούμε και θα σας πω κι ότι και οι απλοί πολίτες κάνουν τον αγώνα τους, αυτοί που θα κατέβουν αύριο να διαμαρτυρηθούν, διαμαρτύρονται και για τα δικά τους προσωπικά, ίσως, Τέμπη. Γιατί όλοι έχουμε βιώσει αυτό το διεφθαρμένο κράτος, προφανώς μας έχει ακουμπήσει κάποτε, με διαφορετικό βαθμό τον καθένα μας. Συνεπώς είναι μια συλλογική πράξη αντίδρασης απέναντι σε αυτό που συμβαίνει. Θεωρώ, είναι μια αντίδραση της κοινωνίας, είναι μια επαναστατική κίνηση, αν θέλετε, αυτό που συμβαίνει στις 28 Φεβρουαρίου, διότι ακριβώς μιλάμε για το ότι δεν δεχόμαστε πλέον να ζούμε σε τέτοιες συνθήκες έλλειψης Δικαιοσύνης, έλλειψης αξιοκρατίας, έλλειψη Δημοκρατίας» τόνισε.

Ο πολιτικός φορέας – «Με ακολουθούν κι άλλοι συγγενείς»

Ο πολιτικός φορέας, κόμμα κατ΄ άλλους, που αναμένεται να ιδρύσει η κ. Καρυστιανού έχει πυροδοτήσει ποίκιλλες αντιδράσεις και τοποθετήσεις τόσο από τα κόμματα όσο και από συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, οδηγώντας την μάλιστα και στην αποχώρηση από την προεδρία και συνολικά από τον Σύλλογο που έχει ιδρυθεί από τους συγγενείς των θυμάτων.

Όλο αυτό το «κύμα» δηλώσεων και αντιδράσεων σχημάτισε την εικόνα στη δημόσια σφαίρα ότι η κ. Καρυστιανού πλέον έχει αποκοπεί από τους λοιπούς συγγενείς ωστόσο, όπως αποκάλυψε η κ. Καρυστιανού στο thestival.gr ότι «βεβαίως υπάρχουν συγγενείς» που θα την ακολουθήσουν στον πολιτικό φορέα.

«Βεβαίως υπάρχουν συγγενείς που έρχονται σε αυτήν την προσπάθεια. Ούτως ή άλλως περιλαμβάνει μέσα τα Τέμπη, αφού μιλάμε για ανεξάρτητη Δικαιοσύνη. Η δικαίωση 57 ψυχών ήταν ο πυρήνας με τον οποίο ξεκίνησε αυτό το κίνημα- πρώτα έγινε κίνημα των Τεμπών και μετά μετουσιώθηκε σε κάτι πιο μεγάλο που ζητά ανεξάρτητη Δικαιοσύνη γενικότερα στην χώρα και κράτος Δικαίου. Οπότε ευτυχώς είμαστε αρκετοί και να σας πω την αλήθεια πιστεύω ότι όσο προχωρούν τα πράγματα και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθούμε θα καταλαβαίνουν και όλο περισσότεροι συγγενείς ότι η πολιτική είναι μονόδρομος. Εξάλλου, το έγκλημα των Τεμπών είναι ένα πολιτικό ζήτημα καθώς η κυβέρνηση είναι αυτή που όριζε από την πρώτη στιγμή τα περιθώρια μέσα στα οποία θα μπορούσε να κινηθεί η Δικαιοσύνη» τόνισε η κ. Καρυστιανού.

Το μήνυμα της στους πολίτες

Οι συγκεντρώσεις της 28ης Φεβρουαρίου που θα πραγματοποιηθούν σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και σε άλλες πόλεις της χώρας αποτελούν μια ουσιαστική πράξη συμπαράστασης στους συγγενείς και διαρκούς μνήμης στα θύματα.

Η κ. Καρυστιανού μέσω του thestival.gr στέλνει ένα μήνυμα σε όλους εκείνους που θα συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη την χώρα.

«Είναι πολύ σημαντικό το ότι τους αισθανόμαστε δίπλα μας, ότι ενώνουν τις φωνές τους με τις δικές μας. Στις 28 Φεβρουαρίου δεν βγαίνουμε μόνο για τις ζωές των επιβατών που χάθηκαν αλλά βγαίνουμε και για τις δικές μας ζωές και τις ζωές των παιδιών μας. Είναι χρέος όλων των πολιτών, να βγούμε και να φωνάξουμε ότι δεν δεχόμαστε άλλο την αδικία στη ζωή μας. Να μην ξεχνάει ο κόσμος ότι αυτό που τους τρόμαξε είναι η ένωση κι αυτή είναι ένωση είναι που συνεχίζει να τους τρομάζει. Ας δείξουμε λοιπόν για μια ακόμη φορά ότι δεν έχουν καταφέρει να μας διχάσουν. Και για άλλη μια φορά, παρά την προπαγάνδα και την παραποίηση της αλήθειας για διαίρεση και διχασμό, εμείς στις 28 Φεβρουαρίου θα είμαστε όλοι ενωμένοι» είπε η κ. Καρυστιανού.