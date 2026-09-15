Κτηματολόγιο: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα “metavoles – Πώς θα γίνεται η πρόσβαση

Από τις 18 Σεπτεμβρίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή η νέα ψηφιακή διαδικασία για τη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων στο Κτηματολόγιο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «metavoles».

Η νέα υπηρεσία φιλοδοξεί να περιορίσει σημαντικά τη γραφειοκρατία για ιδιοκτήτες και μηχανικούς, καθώς αιτήσεις, αντιρρήσεις και προσφυγές θα μπορούν πλέον να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στο Κτηματολογικό Γραφείο.

Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κτηματολογίου έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ και περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας της νέας διαδικασίας.

Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το «metavoles»

Στην πλατφόρμα θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν έννομο συμφέρον για τη διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων ενός ακινήτου. Η αίτηση δεν είναι απαραίτητο να υποβληθεί αποκλειστικά από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, αλλά μπορεί να κατατεθεί και από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ενώ τη διαδικασία μπορεί να αναλάβει και ο μηχανικός που έχει συντάξει το σχετικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών.

Πώς θα γίνεται η πρόσβαση

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Συγκεκριμένα, ο ενδιαφερόμενος θα συμπληρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση, θα δηλώνει τα στοιχεία του ακινήτου και θα υποβάλλει τα απαραίτητα έγγραφα και τεχνικά στοιχεία.

Η διαδικασία, συνοπτικά, θα ακολουθεί τα εξής βήματα:

-Είσοδος στην πλατφόρμα «metavoles» με κωδικούς Taxisnet.

-Επιλογή του ακινήτου και συμπλήρωση της αίτησης διόρθωσης.

-Υποβολή του διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

-Ηλεκτρονική πρωτοκόλληση της αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα του Κτηματολογίου.

-Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας του φακέλου.

-Έκδοση της απόφασης και ηλεκτρονική ενσωμάτωσή της στον φάκελο της υπόθεσης.

Με την υποβολή, η αίτηση θα εγγράφεται αυτοματοποιημένα στα κτηματολογικά βιβλία και στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Αν η ζητούμενη αλλαγή επηρεάζει γειτονικά ακίνητα ή δικαιώματα τρίτων, θα εμφανίζεται και στα αντίστοιχα κτηματολογικά φύλλα.