MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

“Κρασιά από παλαιά αμπέλια = Η δύναμη του χρόνου” — Σήμερα η νέα συνάντηση του Wine Club THESSALONIKI ’96

|
THESTIVAL TEAM

Μια ιδιαίτερη οινική βραδιά με θέμα «Κρασιά από παλαιά αμπέλια = Η δύναμη του χρόνου» διοργανώνει σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, στις 20:00, το Wine Club THESSALONIKI ’96, στο The Met Hotel (26ης Οκτωβρίου 48, Θεσσαλονίκη).

Η εκδήλωση εστιάζει στο κατά πόσο η ηλικία των πρέμνων επηρεάζει την ποιότητα, το άρωμα και τη γεύση των κρασιών. Με εισηγήτρια τη Μαρία Νέτσικα, χημικό-οινολόγο και δημοσιογράφο οίνου, οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν τι καθιστά ένα αμπέλι «παλιό» και γιατί τα κρασιά από τέτοια αμπέλια θεωρούνται τόσο ξεχωριστά.

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν ο οινολόγος Αντώνης Κιοσέογλου και/ή ο Στέλλιος Μπουτάρης από το Κτήμα Κυρ Γιάννη, προσφέροντας επιστημονικές και πρακτικές προσεγγίσεις γύρω από τα αυτόριζα και παλαιά αμπέλια και τη σημασία της διάσωσής τους.

Η βραδιά θα περιλαμβάνει τυφλή γευστική δοκιμή 13 αντιπροσωπευτικών κρασιών, μέσα από την οποία οι οινόφιλοι θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν πώς «μιλά» ο χρόνος στο ποτήρι.

Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Wine Club THESSALONIKI ’96 εγκαινιάζει φέτος μια νέα παράδοση: κάθε συνάντηση θα ολοκληρώνεται με κληρώσεις δώρων και κρασιών για τους συμμετέχοντες.

Το Wine Club THESSALONIKI ’96, μία από τις παλαιότερες Λέσχες Φίλων του Κρασιού στην Ελλάδα, συνεχίζει για 30ή χρονιά τη δράση του, συνδυάζοντας οινική γνώση, φιλική ατμόσφαιρα και αγάπη για το κρασί. Οι μηνιαίες συναντήσεις του (εννέα ανά σεζόν) αποτελούν σημείο αναφοράς για τους οινόφιλους της Θεσσαλονίκης και όλης της Βόρειας Ελλάδας.

Wine Club Thessaloniki

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 14 ώρες πριν

Δήμος Χαλκηδόνος: Με υπερηφάνεια και συγκίνηση τιμήθηκε η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Mαριάννα Κιμούλη: H συμφωνία που έχει κάνει με τον πατέρα της, Γιώργο Κιμούλη

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Τουρκία: Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας τίμησε τους πεσόντες Κωνσταντινουπολίτες στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Χειραψία Μητσοτάκη-Δένδια λίγο πριν τη στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Τρία μετάλλια με ρεκόρ Ευρώπης Νεανίδων για την Μαρία Στρατουδάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ζελένσκι: Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν για τις λεπτομέρειες ενός σχεδίου εκεχειρίας