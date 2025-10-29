“Κρασιά από παλαιά αμπέλια = Η δύναμη του χρόνου” — Σήμερα η νέα συνάντηση του Wine Club THESSALONIKI ’96

Μια ιδιαίτερη οινική βραδιά με θέμα «Κρασιά από παλαιά αμπέλια = Η δύναμη του χρόνου» διοργανώνει σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, στις 20:00, το Wine Club THESSALONIKI ’96, στο The Met Hotel (26ης Οκτωβρίου 48, Θεσσαλονίκη).

Η εκδήλωση εστιάζει στο κατά πόσο η ηλικία των πρέμνων επηρεάζει την ποιότητα, το άρωμα και τη γεύση των κρασιών. Με εισηγήτρια τη Μαρία Νέτσικα, χημικό-οινολόγο και δημοσιογράφο οίνου, οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν τι καθιστά ένα αμπέλι «παλιό» και γιατί τα κρασιά από τέτοια αμπέλια θεωρούνται τόσο ξεχωριστά.

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν ο οινολόγος Αντώνης Κιοσέογλου και/ή ο Στέλλιος Μπουτάρης από το Κτήμα Κυρ Γιάννη, προσφέροντας επιστημονικές και πρακτικές προσεγγίσεις γύρω από τα αυτόριζα και παλαιά αμπέλια και τη σημασία της διάσωσής τους.

Η βραδιά θα περιλαμβάνει τυφλή γευστική δοκιμή 13 αντιπροσωπευτικών κρασιών, μέσα από την οποία οι οινόφιλοι θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν πώς «μιλά» ο χρόνος στο ποτήρι.

Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Wine Club THESSALONIKI ’96 εγκαινιάζει φέτος μια νέα παράδοση: κάθε συνάντηση θα ολοκληρώνεται με κληρώσεις δώρων και κρασιών για τους συμμετέχοντες.

Το Wine Club THESSALONIKI ’96, μία από τις παλαιότερες Λέσχες Φίλων του Κρασιού στην Ελλάδα, συνεχίζει για 30ή χρονιά τη δράση του, συνδυάζοντας οινική γνώση, φιλική ατμόσφαιρα και αγάπη για το κρασί. Οι μηνιαίες συναντήσεις του (εννέα ανά σεζόν) αποτελούν σημείο αναφοράς για τους οινόφιλους της Θεσσαλονίκης και όλης της Βόρειας Ελλάδας.