Κωνσταντοπούλου και Ρούτσι σκούπισαν μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας ενός εκ των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, βρέθηκαν το βράδυ της Κυριακής μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, έπιασαν σκούπες και φαράσια και σκούπισαν το σημείο που έχουν γραφτεί τα ονόματα των θυμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι πραγματοποίησε απεργία πείνας επί 23 ημέρες ζητώντας την εκταφή της σορού του γιου του. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εκτός από πρόεδρος του κόμματος “Πλεύση Ελευθερίας” είναι και δικηγόρος του κυρίου Πάνου Ρούτσι.

Στην “επιχείρηση” καθαριότητας του χώρου, που βρίσκονται γραμμένα με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας, συμμετείχαν άτομα της ομάδας “Μέχρι Τέλους”. Έφτασαν στο σημείο μαζί με την κυρία Κωνσταντοπούλου, φορώντας κίτρινα γιλέκα. Σε δήλωσή του ο κ. Ρούτσι ανακοίνωσε ότι θα πηγαίνει στο Σύνταγμα κάθε βράδυ γιατί φοβάται ότι θα σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων.