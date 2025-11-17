MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΚΕ για το Πολυτεχνείο: “Η φλόγα του Νοέμβρη για πάντα ζωντανή, οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Χιλιάδες λαού συμμετείχαν στα μπλοκ του ΚΚΕ και της ΚΝΕ το απόγευμα της Δευτέρας, στην πολύ μεγάλη πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ, με την οποία ολοκληρώθηκε ο τριήμερος αγωνιστικός εορτασμός της 52ης επετείου του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου το 1973.

Στην κεφαλή της πορείας, ήταν τα πανό της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ, με τα συνθήματα «Η φλόγα του Νοέμβρη για πάντα ζωντανή. Οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή! Στη δικτατορία του κεφαλαίου καμιά υποταγή» και «Το Πολυτεχνείο ζει, στην πάλη για την ανατροπή του συστήματος της εκμετάλλευσης, της φτώχειας και των πολέμων»

Το «παρών» στην πορεία έδωσε πολυμελής αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ με επικεφαλής τον γγ της ΚΕ του κόμματος, Δημήτρη Κουτσούμπα.

«Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών, Έξω το ΝΑΤΟ να φύγουν οι βάσεις καμία συμμετοχή στις επεμβάσεις», «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», «Αυτοί σκότωσαν Λαμπράκη, Μπελογιάννη φονιάδες των λαών Αμερικανοί», «Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός» ήταν μερικά από τα συνθήματα που ακούστηκαν στη πορεία του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Αθήνα.

«Ο λαός της Αθήνας, η νεολαία της Αθήνας, διαδηλώνοντας με τις κόκκινες σημαίες με το σφυροδρέπανο στέλνουν ένα ακόμα μήνυμα στην πρέσβειρα των ΗΠΑ και την κουστωδία της. Να το ξέρουν καλά όλοι οι εκμεταλλευτές και τα τσιράκια τους, ο κομμουνισμός είναι η νιότη του κόσμου, θα νικήσουμε!» ακούστηκε από τα μεγάφωνα καθώς η πορεία περνούσε έξω από την πρεσβεία.

Εκεί, υπό τους ήχους του εμβατηρίου «Bandiera Rossa», απλώθηκε ένα γιγαντοπανό της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ με το σύνθημα «Ο κομμουνισμός είναι η νιότη του κόσμου, η λευτεριά και η ομορφιά του κόσμου».

«Φονιάδες των λαών Αμερικάνοι», «Ούτε γη, ούτε νερό, στους φονιάδες των λαών», «Το Πολυτεχνείο ζει, έξω οι Αμερικανοί», «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», «Όρκος στον Νοέμβρη, χρέος στη ζωή να φύγουνε οι βάσεις και οι Αμερικανοί» ήταν τα συνθήματα φώναξαν έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία οι Φοιτητικοί Σύλλογοι όπου άναψαν καπνογόνα.

Το σύνθημα «Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά έξω από τα σύνορα δεν έχουνε δουλειά» συνοδευόμενο από ένα θερμό χειροκρότημα συνόδευσε νέους στρατευμένους που για ακόμα μια χρονιά έδωσαν το «παρών» στην πορεία του Πολυτεχνείου, ενώ πίσω ακολουθούσαν τα πανό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Στρατιωτικών και της Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος.

