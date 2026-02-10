Κινητοποίηση αύριο έξω από την Πρυτανεία του ΑΠΘ – “Kαμία δίωξη των 313 προσαχθέντων”

Κινητοποίηση προγραμματίζει για αύριο, Τετάρτη έξω από την Πρυνατεία του ΑΠΘ η Αριστερή Αντικαπιταλιστική Κίνηση, Attack στα AEΙ, όπως αναφέρεται σε αφίσα που διακινείται στο διαδίκτυο.

Η διαμαρτυρία είναι προγραμματισμένη για τις 15:00.

“Καμία σκέψη για σχέδια ασφάλειας – πειθαρχικά – διαγραφές, καμία δίωξη των 313 προσαχθέντων της 06/-02”, αναφέρουν στην αφίσα.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια με “βροχή” από μολότοφ από κουκουλοφόρους έξω από Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ. Από τα επεισόδια τραυματίστηκε ένας αστυνομικός των ΜΑΤ, ο οποίος νοσηλεύεται και αύριο αναμένεται να πάρει εξιτήριο.

Μετά τα επεισόδια η Αστυνομία προχώρησε σε 313 προσαγωγές ατόμων. Δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους και αποχώρησαν.