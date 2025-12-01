Κινητοποιήσεις αγροτών: Έκλεισε η Εγνατία Οδός στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής

Οι πανελλαδικές κινητοποιήσεις των αγροτών συνεχίζονται και κλιμακώνονται ώρα με την ώρα καθώς όλο και περισσότεροι αποφασίζουν να βγουν στους δρόμους και να διεκδικήσουν λύσεις για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης, καθώς και την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων.

Εκτός από τα μπλόκα που έχουν στηθεί στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, στο τελωνείο των Ευζώνων και στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στην Καρδίτσα, το βράδυ της Δευτέρας, αγρότες της Ροδόπης έκλεισαν την Εγνατία Οδό στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής στο ρεύμα από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη, όπως μεταδίδει το ertnews.gr.