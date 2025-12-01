MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κινητοποιήσεις αγροτών: Έκλεισε η Εγνατία Οδός στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Οι πανελλαδικές κινητοποιήσεις των αγροτών συνεχίζονται και κλιμακώνονται ώρα με την ώρα καθώς όλο και περισσότεροι αποφασίζουν να βγουν στους δρόμους και να διεκδικήσουν λύσεις για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης, καθώς και την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων.

Εκτός από τα μπλόκα που έχουν στηθεί στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, στο τελωνείο των Ευζώνων και στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στην Καρδίτσα, το βράδυ της Δευτέρας, αγρότες της Ροδόπης έκλεισαν την Εγνατία Οδό στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής στο ρεύμα από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη, όπως μεταδίδει το ertnews.gr.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

