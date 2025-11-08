MENOY

Κίλι Σφακιανάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο “αντίο” – Δεν παρευρέθηκε ο Νότης Σφακιανάκης – Δείτε φωτογραφίες

THESTIVAL TEAM

Χωρίς τον Νότη Σφακιανάκη έγινε στη Ριτσώνα η αποτέφρωση της συζύγου του, Κίλι, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες.

Η ιδιαίτερα φορτισμένη τελετή, πραγματοποιήθηκε παρουσία των δύο παιδιών του ζευγαριού, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες, μίλησαν με συγκινητικά λόγια για τη μητέρα τους, και λίγων συγγενών και φίλων υπό τα ακούσματα πιάνου.

Η Κίλι Σφακιανάκη είχε αφήσει στα παιδιά της σημείωμα με τις τελευταίες της επιθυμίες, όπου εξήγησε ότι επιθυμεί να αποτεφρωθεί και να ακουστούν κάποια αγγλικά μουσικά κομμάτια στο πιάνο, κατά την τελετή.

Η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, άφησε την τελευταία της πνοή, ανήμερα των γενεθλίων του γνωστού τραγουδιστή, στις 2 Νοεμβρίου, έπειτα από μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Δείτε φωτογραφίες του Intime:

Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime

Κίλι Σφακιανάκη Νότης Σφακιανάκης

