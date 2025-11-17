MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

“Κάθε ευχή είναι ένα λιθαράκι για να τα καταφέρουμε” – Στο Τορίνο ο 18χρονος Μάριος, περιμένει συμβατό μόσχευμα

|
THESTIVAL TEAM

Με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο 18χρονος Μάριος πέταξε για το Τορίνο προκειμένου να δώσει την πιο κρίσιμη μάχη της ζωής του ενάντια στο σπάνιο σύνδρομο με το οποίο γεννήθηκε.

«Αισθάνομαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που όλοι οι άνθρωποι έχουν αγκαλιάσει τον Μάριο. Μέχρι και μια ευχή «να πάει καλά ο Μάριος» είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο λιθαράκι στο να τα καταφέρουμε. Είναι για τον ίδιο τον Μάριο. Παρότι δεν το καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται έξω, σίγουρα ξέρω ότι του δίνει δύναμη, αλλά δίνει και πάρα πολλή δύναμη και σε εμάς», ανέφερε στο ΕΡΤnews ο αδερφός του Μάριου, Βασίλης.

Ο 18χρονος φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών τις τελευταίες ημέρες βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Στο Τορίνο θα δώσει τη μάχη για να κερδίσει μια κανονική ζωή και όπως είπε ο ίδιος λίγο πριν διασωληνωθεί «μαμά, όλα θα πάνε τέλεια. Μην φοβάσαι».

Από την πλευρά της, η αντιπεριφερειάρχης δημόσιας υγείας δυτικής Ελλάδας, Άννα Μαστοράκου, σημειώνει πως «η διαδικασία της μεταμόσχευσης είναι πολυσύνθετη, πολύπλοκη διαδικασία που θέλει ομάδες διαφορετικών ειδικοτήτων που πρέπει να συντονιστούν όλες για να μπορεί να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα».

«Είμαστε ευτυχείς που έχουμε αυτή τη διακρατική συμφωνία με την Ιταλία μέσω της οποίας μπορούμε να δώσουμε ευκαιρία ζωής σε παιδιά ή ενήλικες με δύσκολα περιστατικά που δεν γίνονται δεκτά από τα ελληνικά μεταμοσχευτικά κέντρα και χρειάζονται επειγόντως μια μεταμόσχευση ήπατος για να σωθούν», τονίζει ο πρόεδρος του εθνικού οργανισμού μεταμοσχεύσεων, Γιώργος Παπαθεοδωρίδης.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Μάριος νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Εξαιτίας της κρισιμότητας της κατάστασής του, οι γιατροί ήλπιζαν σε ένα θαύμα να γίνει δεκτός στο ειδικό κέντρο στο Τορίνο και από εκεί και πέρα να βρεθεί συμβατό μόσχευμα.

Η μητέρα του ανέφερε ότι ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 με μια σπάνια πάθηση που λέγεται σύνδρομο Alagille, Το κύριο πρόβλημα ήταν στο ήπαρ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί το κατάλληλο μόσχευμα για τον Μάριο, βρίσκεται όμως σε υψηλή προτεραιότητα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Μακρόν και Ζελένσκι υπέγραψαν για την προμήθεια περίπου 100 Rafale στην Ουκρανία – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο μετά το τροχαίο με τον έναν νεκρό – Κατεστραμμένα τα αυτοκίνητα από τη σφοδρή σύγκρουση

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Χάρης Φλέουρας: Το βράδυ έβλεπε σε όνειρο τον θάνατο τους και έπειτα από μια μέρα μαθαίναμε ότι έφυγαν από τη ζωή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Πάνω από 400.000 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό της αθλήτριας που συνελήφθη για την εγκληματική οργάνωση

ΚΑΙΡΟΣ 12 ώρες πριν

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Basket League: Στον “αέρα” τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός