Κατέληξε ο 28χρονος μετά το σοβαρό τροχαίο στις Σέρρες

Την τελευταία του πνοή άφησε ο 28χρονος άνδρας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον Λευκώνα Σερρών.

Ο νεαρός διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Εκεί νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο 28χρονος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα βαριά τραύματά του και κατέληξε.

Ο άτυχος άνδρας καταγόταν από το Καπνόφυτο Σερρών, ενώ διέμενε στο Σιδηρόκαστρο. Ήταν πατέρας ενός μικρού παιδιού και η είδηση του θανάτου του έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία, προκαλώντας βαθιά θλίψη σε συγγενείς και φίλους.