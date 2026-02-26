Κάρυστος: Καρέ – καρέ η διάσωση γάτας που παγιδεύτηκε στον ακάλυπτο 4ου ορόφου

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην Κάρυστο την Πέμπτη για μία γάτα που βρέθηκε παγιδευμένη σε ακάλυπτο 4ου ορόφου, αβοήθητη και φοβισμένη.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε το πυροσβεστικό κλιμάκιο Καρύστου και με ψυχραιμία κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη γάτα.

Το συμπαθέστατο ζωάκι είναι σώο και ασφαλής και πλέον είναι καλά στην υγεία του.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την αφοσίωση και την ταχύτητα αντίδρασης των πυροσβεστών.

Οι άνδρες της πυροσβεστικής ανταποκρίνονται σε κάθε συμβάν διάσωσης, ακόμα και των πιο μικρών και ευάλωτων πλασμάτων.