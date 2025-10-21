“Καλό ταξίδι, Νιόνιο”: Το συγκινητικό αντίο του δημάρχου Θεσσαλονίκης στον Διονύση Σαββόπουλο

Με λόγια βαθιάς συγκίνησης αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, με αφορμή την απώλεια του σπουδαίου τραγουδοποιού που σημάδεψε την ελληνική μουσική για περισσότερες από έξι δεκαετίες.

«Εμείς που μεγαλώσαμε με “τραπεζάκια έξω”, με “βρώμικο ψωμί” και “με Μάγους”, εμείς που ανεβήκαμε μαζί του σε ένα Φορτηγό που μας ταξίδεψε για έξι δεκαετίες, αποχαιρετούμε έναν συμπολίτη μας που υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους δημιουργούς και κορυφαίους διαμορφωτές του ελληνικού τραγουδιού», ανέφερε στη δήλωσή του ο δήμαρχος.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον Σαββόπουλο ως «τη μουσική ψυχή μιας ολόκληρης εποχής» και «τον συνδετικό κρίκο που ένωνε γενιές, ιδέες, ρεύματα και εποχές». «Μέσα από τα τραγούδια του, έδωσε φωνή στις αγωνίες, στα όνειρα και στις αναζητήσεις όλων μας», πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος υπενθύμισε πως πριν από έναν χρόνο ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε τιμήσει τον δημιουργό για τη συνολική του προσφορά, επισημαίνοντας ότι «σήμερα τον αποχαιρετούμε με ευγνωμοσύνη».

«Γιατί άλλαξε το ελληνικό τραγούδι. Γιατί ομόρφυνε τον κόσμο μας. Γιατί η μουσική του θα συνεχίσει να μας ταξιδεύει, να μας εμπνέει, να μας ενώνει», σημείωσε, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους οικείους του καλλιτέχνη.

Κλείνοντας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης απηύθυνε ένα προσωπικό μήνυμα προς τον αγαπημένο τραγουδοποιό: «Να είσαι βέβαιος, Νιόνιο, πως, όπως έλεγες, “η Θεσσαλονίκη θα συνεχίσει να σε παρακολουθεί, αποκαθιστώντας τη χαμένη ενότητα του βίου σου και το σκορποχώρι της ψυχής σου”. Καλό ταξίδι».