Καλαμάτα: Νέα σοκαριστικά βίντεο από την στιγμή της επίθεσης του ροτβάιλερ στο αφεντικό του

Μάχη για τη ζωή του δίνει στο ΚΑΤ όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος από χθες ο 76χρονος ο οποίος δέχτηκε άγρια επίθεση από το ίδο του τον σκύλο, ράτσας ροτβάιλερ, στο σπίτι του στην Καλαμάτα.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι διασώστες που κλήθηκαν στον χώρο του 76χρονου στην Καλαμάτα, χρειάστηκαν σχεδόν μία ώρα για να καταφέρουν να τον απελευθερώσουν από το ροτβάιλερ.

Όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής, ο άτυχος άνδρας είχε πάει, γύρω στις 13:00 στον χώρο όπου φυλάσσει το άγριο ζώο προκειμένου να περιποιηθεί τα τραύματα που είχε ο σκύλος.

Όταν εισήλθε στο χώρο, ο σκύλος του του επιτέθηκε προκαλώντας του βαρύτατατα τραύματα. Η οικογένεια του 76χρονου δηλώνει ότι είχε στην κατοχή της το συγκεκριμένο σκύλο για περισσότερα από 10 χρόνια και ήταν αιφνίδια η επίθεση. Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες ότι ο σκύλος δεν είχε τη φροντίδα που έπρεπε. Όπως είναι φυσικό, η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη.

Η άγρια επίθεση αποτυπώθηκε και σε ένα σοκαριστικό βίντεο που παρουσιάζει το newsit.gr.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:

Στο βίντεο, όταν ο ηλικιωμένος άνδρας ανοίγει την πόρτα, το τετράποδο με αστραπιαίες κινήσεις πέφτει πάνω στον ιδιοκτήτη του και χωρίς έλεος τον δαγκώνει σε σημεία του σώματός του.

Ενδεικτικό της αγριότητας της επίθεσης είναι και δεύτερο βίντεο που μεταδίδει το newsit.gr, που καταγράφει τον χώρο όπου εκτυλίχθηκε η παρολίγον τραγωδία να είναι μέσα στα αίματα.

Πώς συνέβη η επίθεση

Ήταν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι όταν μια γυναίκα τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ενημέρωσε, πως ένας σκύλος στον προαύλιο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δαγκώνει με αγριότητα έναν άνθρωπο.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες δεν μπορούσαν να απομακρύνουν το Ροτβάιλερ από τον 76χρονο, ο οποίος πεσμένος στο έδαφος καλούσε σε βοήθεια. Στη συνέχεια έφτασαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, όμως ούτε αυτοί μπορούσαν να απομακρύνουν τον αγριεμένο σκύλο πάνω από τον 76χρονο, που τον κατασπάραζε για αρκετή ώρα.

Ο 76χρονος προέτρεψε τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν τον σκύλο και τότε ένας αστυνομικός αναγκάστηκε να πυροβολήσει και να σκοτώσει το αγριεμένο ζώο.