Κακοκαιρία στην Εύβοια: Τα κύματα βγήκαν στη στεριά, έσπασαν τζάμια και πλημμύρισαν καταστήματα

THESTIVAL TEAM

Σκηνές απόλυτης καταστροφής εκτυλίχθηκαν στην παραλία της Κύμης στην Εύβοια εξαιτίας της κακοκαιρίας, με τα κύματα να σαρώνουν το παραλιακό σημείο.

Τα κύματα υψώνονται απειλητικά, και χτυπούν με ορμή τον παραλιακό δρόμο της Εύβοιας, εκεί όπου βρίσκονται καταστήματα εστίασης και σπίτια, τα οποία έρχονται αντιμέτωπα με την έντονη κακοκαιρία.

Σύμφωνα με το evianews.com, μέσα σε λίγα λεπτά, τζαμαρίες διαλύθηκαν, τραπεζοκαθίσματα παρασύρθηκαν και εξοπλισμός των καταστημάτων καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στο βίντεο θα δείτε τα κύματα που πέφτουν πάνω σε σπίτι. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της περιοχής βρίσκονται σε απόγνωση κι περιγράφουν την απόλυτη καταστροφή.

Οι πληγέντες ζητούν άμεσα την παρέμβαση της Πολιτείας και την κήρυξη της παραλίας της Κύμης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να δοθούν αποζημιώσεις και να θωρακισθεί η περιοχή.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες της περιοχής βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Μιλώντας στο evima.gr, περιγράφουν την απόλυτη καταστροφή: «Καταστραφήκαμε. Τα γιγαντιαία κύματα για άλλη μια φορά μας τελείωσαν. Έσπασαν οι τζαμαρίες, μπήκε η θάλασσα μέσα στα μαγαζιά. Εάν δεν γίνει κάτι άμεσα, εμείς έχουμε τελειώσει».

Η θάλασσα μπορεί να κόπασε, όμως πίσω της άφησε μια τοπική κοινωνία πληγωμένη, με τους επαγγελματίες να μετρούν για ακόμη μία φορά τις πληγές τους και να αγωνιούν για το αύριο.

