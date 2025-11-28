MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μυτιλήνη: Πλημμύρες και χαλάζι από την κακοκαιρία Adel – Πνίγηκε η πόλη σε λίγα λεπτά, βίντεο

Η Μυτιλήνη βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονο καιρικό φαινόμενο, καθώς η καταιγίδα που πλήττει την πόλη φέρνει συνεχόμενη, πολύ δυνατή βροχή και χαλαζόπτωση.

Το οδόστρωμα έχει κατακλυστεί από νερά, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να μοιάζουν με πλημμυρισμένα ρυάκια και η μετακίνηση να γίνεται εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη.

Σύμφωνα με το lesvosnews, η κατάσταση στο κέντρο είναι δραματική, με σοβαρές καταστροφές να έχουν προκληθεί στα καταστήματα στην πρωτεύουσα του νησιού στην οδό Ερμού εξαιτίας της πλημμύρας.

