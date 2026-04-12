Ιβάν Σαββίδης: Μακάρι αυτές οι ημέρες να μεγαλώσουν μια σπίθα καλοσύνης

Το μήνυμά του, με την ιδιότητα του προέδρου της ομοσπονδίας των Ελλήνων της Ρωσίας, με αφορμή την Ανάσταση του Χριστού, έστειλε ο Ιβάν Σαββίδης.

Όπως αναφέρει ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Αυτό δεν είναι απλώς ένα κύριο γεγονός στο χριστιανικό ημερολόγιο, αλλά μια πραγματική εποχή πνευματικής αφύπνισης, σύμβολο ανανέωσης και ελπίδας. Βαθιά μέσα μας, ο καθένας μας νιώθει: η δύναμη της πίστης βοηθά να ξεπεραστούν οι προκλήσεις, εμπνέει καλές πράξεις και μας υπενθυμίζει τις διαρκείς αξίες της αγάπης, του ελέους, της συμπόνιας και της συγχώρεσης. Ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, βρίσκουμε στήριξη στην πίστη και στους αγαπημένους μας.

Μακάρι αυτές οι ημέρες να βοηθήσουν όλους να μεγαλώσουν μια σπίθα καλοσύνης στην καρδιά τους και να τη μοιραστούν απλόχερα με άλλους. Εύχομαι η χαρά του Πάσχα να γεμίσει τα σπίτια σας ζεστασιά και φως, να ενισχύσει την πίστη σας, να φέρει ψυχική ηρεμία και ελπίδα.

Είθε ο Θεός να σας ευλογεί σε όλες τις καλές σας πράξεις και προσπάθειες!

Με αγάπη, Ιβάν Σαββίδης»

