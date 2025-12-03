MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

“Ιθάκη”: Κοσμοπλημμύρα έξω από το Παλλάς για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» αναμένεται να ξεκινήσει στις 19:00 το απόγευμα, ωστόσο από νωρίς, άρχισαν να σχηματίζονται ουρές έξω από το Θέατρο Παλλάς.

Όπως μπορείτε να δείτε, ο κόσμος περίμενε υπομονετικά για να δει από κοντά την παρουσίαση της «Ιθάκης» από τον Αλέξη Τσίπρα.

Την ίδια ώρα και σύμφωνα με το newsit.gr, στην αίθουσα γίνονταν οι απαραίτητες προετοιμασίες, για να είναι όλα όπως πρέπει, πριν ξεκινήσει η εκδήλωση.

Υπενθυμίζεται πως την εκδήλωση για το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι δημοσιογράφοι Μαρία Νικόλτσιου και Αντώνης Αντζολέτος ενώ για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Ιωάννα Λαλιώτου καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αντώνης Λιάκος Ιστορικός – Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευγενία Φωτονιάτα συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Γιώργος Χουλιαράκης Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019).

Αλέξης Τσίπρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 7 ώρες πριν

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες φαρμάκου για καρδιαγγειακές παθήσεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 40 λεπτά πριν

Σέρρες: Έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχώνα οι αγρότες – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Πειραιάς: Συνελήφθη ανήλικος που θώπευσε 31χρονη στο δρόμο

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Η Ουκρανία χτύπησε ξανά τον ρωσικό αγωγό “Ντρούζμπα” που στέλνει πετρέλαιο σε Ουγγαρία και Σλοβακία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Βιβλίο Τσίπρα: Με σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης σήμερα η παρουσίαση της “Ιθάκης”

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 18 ώρες πριν

Αντώνης Ρέμος: Κυκλοφόρησε το βίντεοκλιπ του τραγουδιού του, “Δευτέρα”