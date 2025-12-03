“Ιθάκη”: Κοσμοπλημμύρα έξω από το Παλλάς για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα – Δείτε βίντεο

Η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» αναμένεται να ξεκινήσει στις 19:00 το απόγευμα, ωστόσο από νωρίς, άρχισαν να σχηματίζονται ουρές έξω από το Θέατρο Παλλάς.

Όπως μπορείτε να δείτε, ο κόσμος περίμενε υπομονετικά για να δει από κοντά την παρουσίαση της «Ιθάκης» από τον Αλέξη Τσίπρα.

Την ίδια ώρα και σύμφωνα με το newsit.gr, στην αίθουσα γίνονταν οι απαραίτητες προετοιμασίες, για να είναι όλα όπως πρέπει, πριν ξεκινήσει η εκδήλωση.

Υπενθυμίζεται πως την εκδήλωση για το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι δημοσιογράφοι Μαρία Νικόλτσιου και Αντώνης Αντζολέτος ενώ για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Ιωάννα Λαλιώτου καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αντώνης Λιάκος Ιστορικός – Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευγενία Φωτονιάτα συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Γιώργος Χουλιαράκης Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019).