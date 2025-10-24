Η Rhetor Law Firm γιορτάζει την 28η Οκτωβρίου μαζί με μαθητές ειδικών σχολείων

Με βαθύ σεβασμό στη μνήμη και στα ιδανικά του Έθνους, η Rhetor Law Firm συνεχίζει τη δράση προσφοράς ελληνικών σημαιών σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αυτή τη φορά στα ειδικά σχολεία, τιμώντας τη δύναμη, την πίστη και την επιμονή των παιδιών που μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματικά αγώνας και ψυχή.

Η Rhetor Law Firm, μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, επιλέγει να σταθεί δίπλα στη νέα γενιά και στους εκπαιδευτικούς που κρατούν ζωντανή την ελληνική ψυχή. “Γιατί το σχολείο δεν είναι μόνο χώρος μάθησης είναι ο τόπος όπου φυτεύεται η συνείδηση, η ευθύνη και η αγάπη για την πατρίδα”, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Με τη σημαία να κυματίζει στα χέρια των παιδιών, οι ιδρυτές της Rhetor Law Firm, Δημήτρης Ζάχος και Ανδρέας Παπαμιμίκος, στέλνουν το δικό τους μήνυμα: ότι η Ελλάδα προχωρά όσο υπάρχουν άνθρωποι που θυμούνται, που τιμούν και που συνεχίζουν — με ψυχή, πίστη και ελπίδα.