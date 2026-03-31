Η Οργανωτική Επιτροπή για το Δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ καλεί σε συγκέντρωση στο δημαρχείο για τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Κάλεσμα για συγκέντρωση στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης κατά την αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης απευθύνει με ανακοίνωσή της η Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ και το Μητροπολιτικό πάρκο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ και το Μητροπολιτικό πάρκο καλεί τους δημότες και τις δημότισσες Θεσσαλονίκης, καθώς και κάθε πολίτη που στηρίζει το αίτημα για δημοκρατία, δημόσιο χώρο και πράσινο, να δώσουν μαζικά το παρών την Τετάρτη 1 Απριλίου, στις 16:00, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα συζητηθεί το αίτημα για τη διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος.

Η παρούσα συνεδρίαση αποτελεί την πιο κρίσιμη στιγμή μέχρι σήμερα για μια πρωτοβουλία που στηρίζεται στις 23.214 έγκυρες και μοναδικές υπογραφές δημοτών και δημοτισσών της Θεσσαλονίκης. Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να τοποθετηθεί απέναντι σε ένα μαζικό, σαφές και σύννομο αίτημα πολιτών, οι οποίοι ζητούν να έχουν λόγο για ένα ζήτημα καθοριστικής σημασίας για το παρόν και το μέλλον της πόλης: το μέλλον του χώρου της ΔΕΘ και τη δυνατότητα δημιουργίας ενός πραγματικού μητροπολιτικού πάρκου.

Στη σημερινή συνέντευξη Τύπου στο Δημαρχείο, τα μέλη της ΟΕΔ ανέδειξαν τόσο το πολιτικό όσο και το ουσιαστικό περιεχόμενο του αιτήματος. Τονίστηκε ότι η ανάγκη για μητροπολιτικό πάρκο με ενιαίο, ελεύθερο και ουσιαστικά πράσινο χαρακτήρα αποτελεί ώριμο και τεκμηριωμένο αίτημα της κοινωνίας της πόλης, ενώ επισημάνθηκαν οι σοβαρές αντιρρήσεις απέναντι στον εξαγγελθέντα σχεδιασμό της ανάπλασης, ο οποίος, δεν έχει δημοσιοποιηθεί σκοπίμως ούτε καν ως στοιχειώδες σχέδιο, επειδή εξακολουθεί να διατηρεί υψηλή δόμηση, νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και χρήσεις που δεν ανταποκρίνονται στην ανάγκη περιβαλλοντικής αναβάθμισης της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η στάση της διοίκησης του Δήμου απέναντι στο αίτημα για δημοψήφισμα έχει προκαλέσει σοβαρό ζήτημα δημοκρατικής, θεσμικής και πολιτικής αξιοπιστίας. Ο Δήμος ήταν ενήμερος για τη διαδικασία συλλογής του αιτήματος, ενώ η αμφισβήτηση που προβάλλεται σήμερα απέναντι σε μια τόσο μαζική λαϊκή πρωτοβουλία, συνιστά πρωτοφανή υποτίμηση της βούλησης των πολιτών και του δικαιώματός τους να συμμετέχουν στις αποφάσεις για την πόλη τους.

Η ΟΕΔ καλεί κάθε έναν και κάθε μία από τους 23.214 δημότες και δημότισσες που υπέγραψαν το αίτημα να βρίσκονται εκεί, για να υπερασπιστούν την υπογραφή τους, τη φωνή τους και το δικαίωμά τους να ακουστούν. Καλεί, επίσης, όλες και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό αυτής της προσπάθειας το προηγούμενο διάστημα, ακόμη και αν δεν είναι δημότες Θεσσαλονίκης, να ενώσουν την παρουσία και τη φωνή τους με την κοινωνία της πόλης, γιατί ο αγώνας για δημοκρατία, δημόσιο χώρο και πράσινο αφορά το σύνολο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεντρωνόμαστε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Για τη δημοκρατία στην πόλη. Για το δικαίωμα των πολιτών να αποφασίζουν. Για μια ΔΕΘ ανοιχτή, ελεύθερη και πράσινη.