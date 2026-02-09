Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ιστορικής Αμερικάνικης Λεγεώνας-Παράρτημα Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη

Σε πολύ θερμό κλίμα έγινε η καθιερωμένη συνάντηση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, των μελών της ιστορικής Αμερικανικής Λεγεώνας-Παραρτήματος Ελλάδας, που φέτος γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της.

Η εκδήλωση έγινε στο ξενοδοχείο «Πανόραμα» της Θεσσαλονίκης, όπου παρέστησαν τα μέλη και οι «Φίλοι της Αμερικανικής Λεγεώνας», που καλωσόρισε με χαρά το ιστορικό στέλεχος και πρόεδρος της Οργάνωσης, κ. Νίκος Παπαδόπουλος Commander,βετεράνος του Αμερικανικού Στρατού- post GC 01, The American Legion, Greece.

«Η Αμερικανική Λεγεώνα λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1926 και φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια παρουσίας» τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος. « Έλαβε άδεια από τις ΗΠΑ τον Μάρτιο του 1927 και το ελληνικό καταστατικό του έγινε το 1930. Κάποτε είχε 5 τμήματα στην χώρα μας στη Θεσσαλονίκη, την Τρίπολη, την Καλαμάτα, την Πάτρα, την Αθήνα και τα Χανιά. Τώρα έμεινε μόνο ένα τμήμα διότι οι περισσότεροι Έλληνες βετεράνοι που αριθμούσαν τις 2.500, σήμερα πλέον δεν βρίσκονται στη ζωή, όμως οι εναπομείναντες συνεχίζουμε να τιμούμε τη μνήμη τους και την προσφορά τους στην ανθρωπότητα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδόπουλος.

Εκ μέρους της Οργάνωσης μίλησαν ο Δρ. Βασίλειος Μπαλής, υπασπιστής της Αμερικανικής Λεγεώνας, και ο κ. Θεόδωρος Θεοδώνης, liaison της Αμερικανικής Λεγεώνας Β. Ελλάδος.

Εγκάρδιο χαιρετισμό απηύθυναν ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Σταύρος Καλαφάτης και ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της ΝΔ, κ. Διαμαντής Γκολιδάκης, ενώ παρέστησαν ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της ΠΚΜ κ. Στάθης Αβραμίδης, ο νομικός και πρόεδρος της Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων Β. Ελλάδος κ. Απόστολος Αιγυπτιάδης, ο κ. Αριστοτέλης Καδίτης, καθηγητής οικονομικών του Aegean College, η κ. Ιωάννα Κουτσουνάνου προϊσταμένη Public Diplomacy Sector του Γενικού Προξενείου των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, απόστρατοι στρατιωτικοί και αστυνομικοί, κ.α. επίσημοι.

Η δημοσιογράφος, μέλος της ΕΣΗΕΜ-Θ, Ελένη Ρανδζή ήταν επίσημη ομιλήτρια της εκδήλωσης, η οποία ανέπτυξε το θέμα «Η Δημοσιογραφική Δεοντολογία στην ενημέρωση για την Υγεία». Κατά την έναρξη της ομιλίας της αναφέρθηκε στο γνωστό απόφθεγμα του Πλάτωνα, « Άριστον υγιαίνειν, δεύτερον δε κάλλος, τρίτον δε πλούτος», το οποίο, όπως είπε, αναδεικνύει ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό της ζωής και παράλληλα καταδεικνύει πόσο επίκαιρος είναι στις μέρες μας ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος της κλασικής περιόδου.

Η δημοσιογράφος ανέπτυξε διεξοδικά τις βασικές αρχές δεοντολογίας και ηθικής οι οποίες αποτυπώνονται ξεκάθαρα στους κώδικες όλων των Ενώσεων Συντακτών της χώρας.

Το ρεπορτάζ υγείας, όπως ανέφερε η δημοσιογράφος μεταξύ άλλων, απαιτεί επαλήθευση και επιστημονική τεκμηρίωση, καθώς επίσης ευαισθησία και διακριτικότητα απέναντι στους ανήλικους, τα πρόσωπα με ειδικές ανάγκες και σοβαρά προβλήματα υγείας και σεβασμό στους πενθούντες, σε όσους βρίσκονται σε κατάσταση ψυχικού κλονισμού και οδύνης και στα θύματα εγκληματικών πράξεων.

«Η αποφυγή πανικού και εντυπωσιασμού καθώς και των λεγόμενων sensationalism τίτλων, η αρχή προστασίας των προσωπικών δεδομένων και ο σεβασμός του ιατρικού απορρήτου αποτελούν την ‘πυξίδα’ που ακολουθεί καθημερινά ο δημοσιογράφος κατά την επιτέλεση του λειτουργήματός του» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος η κ. Ρανδζή αναφέρθηκε στο ηθικό καθήκον για το οποίο μοχθεί καθημερινά ο ρεπόρτερ υγείας ώστε να συμβάλει στην προώθηση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας: ελέγχοντας, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση όλων των πολιτών στο σύστημα υγείας, στις υπηρεσίες υγείας και στις νέες θεραπείες. Επίσης υπογράμμισε, ότι οι προσπάθειες όλων των δημοσιογράφων εστιάζονται στην επικαιροποιημένη και ενδελεχή ενημέρωση, με κύριους άξονες την αγωγή υγείας και την διαμόρφωση προτύπων συμπεριφοράς που οδηγούν στην σωματική και ψυχική ευεξία , καθώς και την πρόληψη, που συμβάλει σε μια καλύτερη υγεία, και με τη σειρά της οδηγεί σε μια καλύτερη ζωή.

Η Αμερικανική Λεγεώνα αποτελεί το δεύτερο ιστορικότερο τμήμα της Οργάνωσης στην Ευρώπης. Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία που παρέθεσε ο Commander κ. Παπαδόπουλος, «25.000 Ελληνοαμερικανοί πολέμησαν στον Α ΄Παγκόσμιο Πόλεμο, στο πλευρό των Αμερικάνικων Δυνάμεων. Όταν τελείωσε ο πόλεμος και επέστρεψαν στην πατρίδα, οι Έλληνες βετεράνοι του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ίδρυσαν αυτήν την Οργάνωση. Αποτελεί το δεύτερο ιστορικότερο τμήμα της Λεγεώνας στην Ευρώπη. Το πρώτο ήταν του Παρισιού που ιδρύθηκε το 1919 και το δεύτερο της χώρας μας, το 1926».

Στις ΗΠΑ η Λεγεώνα προωθεί τα θέματα των βετεράνων, παιδεία, υγεία και στέγαση και έχει πολύ ισχυρή παρουσία. Το παράρτημα της χώρας μας ανήκει στο τμήμα της Γαλλίας, όπoυ συμπεριλαμβάνονται συνολικά 31 τμήματα της Ευρώπης και της Ταϋλάνδης. Σε όλο τον κόσμο αριθμεί 2,5 εκατομμύρια μέλη, τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται στις ΗΠΑ. Πρόσφατα διεξήχθη το Μid Winter Conference, το οποίο αναφέρθηκε εκτενώς σε θέματα υγείας των βετεράνων και τον τρόπο αντιμετώπισης των εκτάκτων περιστατικών.

Τα μέλη και οι Φίλοι της Αμερικάνικης Λεγεώνας ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη συνάντησή τους, ενώ χάρη στις άοκνες προσπάθειες του ιστορικού στελέχους, Commander κ. Παπαδόπουλου συνδέονται διαδικτυακά και παρακολουθούν θέματα γεωπολιτικού ενδιαφέροντος.