ΕΣΘ: “Μαζέψτε έξω από τα καταστήματα πάσης φύσεως υλικά που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για φθορές” – Οι συστάσεις για τις πορείες για τα Τέμπη

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Έκκληση προς τους καταστηματάρχες να απομακρύνουν έξω από τα καταστήματά τους “πάσης φύσεων υλικών ή απορριμμάτων, τα οποία δύνανται να χρησιμοποιηθούν και μπορεί να προκαλέσουν σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές και φθορές”, απευθύνει ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

Οι συστάσεις αυτές γίνονται με αφορμή τις αυριανές κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για τη μαύρη επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών.

Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθούν αύριο, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, με αφορμή την συμπλήρωση τριών (3) ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, σας ενημερώνουμε ότι οι Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης (Γ.Α.Δ.Θ.), στο πλαίσιο της κύριας αποστολής τους για τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και της κοινωνικής ειρήνης, θα λάβουν τα απαραίτητα αστυνομικά μέτρα με σκοπό την αποτροπή εκδήλωσης εκνόμων ενεργειών ή συμπεριφορών.

Οι συγκεντρώσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έχουν προγραμματιστεί, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, να ξεκινήσουν στις 10:30 π.μ.

Κατόπιν των ανωτέρω και με σκοπό την αποτροπή κάθε έκνομης ενέργειας, παρακαλούνται οι εμπορικές επιχειρήσεις, όπως μεριμνήσουν για την ασφάλεια των καταστημάτων τους, με όλα τα ενδεδειγμένα μέσα, καθώς και για την απομάκρυνση εξωτερικά αυτών πάσης φύσεων υλικών ή απορριμμάτων, τα οποία δύνανται να χρησιμοποιηθούν και μπορεί να προκαλέσουν σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές και φθορές.

Στοιχεία Επικοινωνίας με την Υπηρεσία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης: τηλ. 2310-388037, email: dastth.epix@astynomia.gr.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτείνει στις εμπορικές επιχειρήσεις να συμμετέχουν ενεργά στον αγώνα για την απόδοση δικαιοσύνης και την εγγύηση της ασφάλειας των μετακινήσεων των πολιτών, δίνοντας το παρών στις απεργιακές κινητοποιήσεις με ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ από τις 11:00 έως τις 14:00.

