Έρχεται MEGA Voucher εργαζομένων από τη ΔΥΠΑ: Ανοίγουν οι αιτήσεις!
Η μεγάλη πρόσκληση της Δ.ΥΠ.Α. για το 2026 είναι προ των πυλών!
Στις αρχές Φεβρουαρίου αναμένεται η δημοσίευση της πρόσκλησης της ΔΥΠΑ για το νέο μεγάλο πρόγραμμα κατάρτισης που αφορά περισσότερους από 100.000 δικαιούχους, εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία αναβάθμισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, η οποία συνοδεύεται από εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 750€.
Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:
- Διάρκεια κατάρτισης 150 ώρες (αποκλειστικά εξ αποστάσεως).
- Χωρίς καμία φυσική παρουσία και εκτός ωραρίου εργασίας.
- Σύγχρονα αντικείμενα και τομείς: ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, οικονομικός εγγραμματισμός.
- Ευκολία και ευελιξία στην παρακολούθηση (ειδικά σχεδιασμένο για άτομα με κυλιόμενα ωράρια και βάρδιες).
- Το πρόγραμμα οδηγεί σε αναγνωρισμένη πιστοποίηση διεθνούς ισχύος μέσω on-line εξετάσεων.
Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής
- Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών (δεν υπάρχει μέγιστο όριο ηλικίας)
- Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Γυμνασίου (ή Δημοτικού μέχρι το 1980).
- Να είναι Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα (μισθωτοί) ανεξαρτήτως ειδικότητας ή κλάδου απασχόλησης.
(ΔΕΝ συμμετέχουν: οι Δημόσιοι υπάλληλοι, οι Αυτοαπασχολούμενοι, οι Ελεύθεροι επαγγελματίες)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα όσοι έχουν ολοκληρώσει από το 2022 έως σήμερα πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ψηφιακές & πράσινες δεξιότητες και δεξιότητες οικονομικού εγγραμματισμού της δράσης 16913.
Πώς θα εξασφαλίσετε τη θέση σας
Η επιλογή γίνεται βάσει προτεραιότητας υποβολής της αίτησης (first come, first served). Η έγκαιρη υποβολή της αίτησης είναι ο κρίσιμος παράγοντας για τη συμμετοχή σας και ήδη παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον! Μην περιμένετε την τελευταία στιγμή! Κάντε προεγγραφή – Περιορισμένες Θέσεις!
Συμπληρώνοντας ΕΔΩ τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα λάβετε οδηγίες προετοιμασίας και θα ενημερωθείτε πρώτοι για το πότε ανοίγει η πλατφόρμα.
Τα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.