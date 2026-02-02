Έρχεται MEGA Voucher εργαζομένων από τη ΔΥΠΑ: Ανοίγουν οι αιτήσεις!

Η μεγάλη πρόσκληση της Δ.ΥΠ.Α. για το 2026 είναι προ των πυλών!

​Στις αρχές Φεβρουαρίου αναμένεται η δημοσίευση της πρόσκλησης της ΔΥΠΑ για το νέο μεγάλο πρόγραμμα κατάρτισης που αφορά περισσότερους από 100.000 δικαιούχους, εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία αναβάθμισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, η οποία συνοδεύεται από εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 750€.

​Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:

Διάρκεια κατάρτισης 150 ώρες (αποκλειστικά εξ αποστάσεως ).

(αποκλειστικά ). Χωρίς καμία φυσική παρουσία και εκτός ωραρίου εργασίας.

και εκτός ωραρίου εργασίας. Σύγχρονα αντικείμενα και τομείς: ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, οικονομικός εγγραμματισμός.

Ευκολία και ευελιξία στην παρακολούθηση (ειδικά σχεδιασμένο για άτομα με κυλιόμενα ωράρια και βάρδιες).

Το πρόγραμμα οδηγεί σε αναγνωρισμένη πιστοποίηση διεθνούς ισχύος μέσω on-line εξετάσεων.

​​Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών (δεν υπάρχει μέγιστο όριο ηλικίας)

(δεν υπάρχει μέγιστο όριο ηλικίας) Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Γυμνασίου (ή Δημοτικού μέχρι το 1980).

(ή Δημοτικού μέχρι το 1980). Να είναι Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα (μισθωτοί) ανεξαρτήτως ειδικότητας ή κλάδου απασχόλησης.

(ΔΕΝ συμμετέχουν: οι Δημόσιοι υπάλληλοι, οι Αυτοαπασχολούμενοι, οι Ελεύθεροι επαγγελματίες)

ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα όσοι έχουν ολοκληρώσει από το 2022 έως σήμερα πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ψηφιακές & πράσινες δεξιότητες και δεξιότητες οικονομικού εγγραμματισμού της δράσης 16913.

Πώς θα εξασφαλίσετε τη θέση σας

Η επιλογή γίνεται βάσει προτεραιότητας υποβολής της αίτησης (first come, first served). Η έγκαιρη υποβολή της αίτησης είναι ο κρίσιμος παράγοντας για τη συμμετοχή σας και ήδη παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον! Μην περιμένετε την τελευταία στιγμή! Κάντε προεγγραφή – Περιορισμένες Θέσεις!

Συμπληρώνοντας ΕΔΩ τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα λάβετε οδηγίες προετοιμασίας και θα ενημερωθείτε πρώτοι για το πότε ανοίγει η πλατφόρμα.

Τα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.