Έρχεται εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών

Από το Δημοτικό κατάστημα Πεύκων (Ειρήνης 19) αρχίζει το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου η πρώτη εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και Κοινωνικής Προσφοράςτου 2026 για το δήμο Νεάπολης-Συκεών, η οποία θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στο Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης.

Με σύνθημα «Η προσφορά που γίνεται συνήθεια», η αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής σε συνεργασία με τα πέντε μεγάλα δημόσια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, καλεί παλαιούς και νέους εθελοντές αιμοδότες να δώσουν αίμα και να ενισχύσουν τα δραματικά χαμηλά αποθέματα των νοσοκομείων.

Παράλληλα, οι εθελοντές και οι εθελόντριες θα μπορούν να ενημερωθούν ώστε να γίνουν δότες μυελού των οστών, αιμοπεταλίων, βλαστοκυττάρων, όπως και δωρητές και δωρήτριες οργάνων σώματος.

«Λίγο μετά την υποδοχή του 2026, είμαστε και πάλι εδώ καλώντας όλους εσάς να δώσετε το «παρών» στην πρώτη τακτική εθελοντική αιμοδοσία του έτους» σημειώνει ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης καλώντας παλιούς και νέους εθελοντές αιμοδότες «να στείλουμεαπό κοινού, όλοι μαζί, για ακόμα μια φορά ένα ηχηρό μήνυμα ζωής, αισιοδοξίας και ελπίδας». Όπως υπογραμμίζει ο δήμαρχος «Μπορεί να είναι χιλιοειπωμένο αλλά δεν είναι υπερβολή: Λίγα λεπτά από το χρόνο μας και λίγο από το αίμα μας, σώζουν ζωές. Στον δήμο Νεάπολης-Συκεών είμαστε περήφανοι που η ανθρωπιά, η ανιδιοτέλεια και το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης κυριαρχούν και ενδυναμώνονται διαρκώς δίνοντάς μας τη χαρά να είμαστε από τους ελάχιστους δήμους με τόσο πλούσια δράση στον τομέα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Η μεγαλύτερη στη χώρα Δημοτική Τράπεζα Αίματος είναι αποτέλεσμα σταθερών και συνεπών δυναμικών εκστρατειών ενημέρωσης και για τη δωρεά οργάνων σώματος, βλαστοκυττάρων, αιμοπεταλίων και μυελού των οστών».

Μπορεί να είναι χιλιοειπωμένο αλλά δεν είναι υπερβολή: Λίγα λεπτά από το χρόνο μας και λίγο από το αίμα μας, σώζουν ζωές.

«Στον δήμο Νεάπολης-Συκεών είμαστε περήφανοι που η ανθρωπιά, η ανιδιοτέλεια και το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης κυριαρχούν και ενδυναμώνονται διαρκώς δίνοντάς μας τη χαρά να είμαστε από τους ελάχιστους δήμους με τόσο πλούσια δράση στον τομέα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Η μεγαλύτερη στη χώρα Δημοτική Τράπεζα Αίματος είναι αποτέλεσμα σταθερών και συνεπών δυναμικών εκστρατειών ενημέρωσης και για τη δωρεά οργάνων σώματος, βλαστοκυττάρων, αιμοπεταλίων και μυελού των οστών», σημειώνεται στην ανακοίνωση του Δήμου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα

Σάββατο 7/2, 9 π.μ – 2μ.μ

Δημοτικό Κατάστημα Πεύκων (Ειρήνης 19)

Κυριακή 8/2, 8 π.μ – 2μ.μ, Δευτέρα 9/2, 10 π.μ – 8 μ.μ

Τρίτη 10/2, 10 π.μ – 8 μ.μ και Τετάρτη 11/2 10 π.μ – 8 μ.μ

Δημαρχείο Νεάπολης-Συκεών (Ι. Μιχαήλ και Στρ. Σαράφη1)

Πέμπτη 12/2, 9 π.μ – 2 μ.μ

Δημοτικό Γυμναστήριο Αγίου Παύλου (Ανθέων 14)

Πέμπτη 12/2, 10 π.μ- 8 μ.μ, Παρασκευή 13/2, 10 π.μ-8 μ.μ και

Σάββατο 14/2 9 π.μ-2 μ.μ

Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης (Ελ. Βενιζέλου 125)

Και φάρμακα για το Κοινωνικό Φαρμακείο

Όπως κάθε φορά, στη διάρκεια της Εθελοντικής Αιμοδοσίας συγκεντρώνονται φάρμακα, κυρίως παυσίπονα και αντιβιοτικά, αντιβηχικά και άλλα, για παιδιά και ενήλικες, με σκοπό την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων του Κοινωνικού Φαρμακείου του δήμου Νεάπολης-Συκεών.

Η αιμοληψία θα γίνεται από κινητές μονάδες των νοσοκομείων Άγιος Παύλος, ΑΧΕΠΑ, Θεαγένειο, Ιπποκράτειο και Γ. Παπανικολάου.

Για ραντεβού και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Συμβουλευτικό Σταθμό Συκεών στο ισόγειο του δημαρχείου Νεάπολης-Συκεών (Στρ. Σαράφη και Ι. Μιχαήλ 1) και στο τηλέφωνο: 2313 313 117, 151 & 154.