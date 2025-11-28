Επίσκεψη του Υφυπουργού Παιδείας Ν. Παπαϊωάννου στο ΕΕΘ

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Νικόλαος Παπαϊωάννου, όπου είχε συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο κ. Κυριάκο Μερελή και Μέλη της Διοίκησης του φορέα.

Ο Υφυπουργός άκουσε προσεκτικά τον πρόεδρο του ΕΕΘ, ο οποίος του μετέφερε την μεγάλη ανάγκη που υπάρχει για κατάρτιση των ελεύθερων επαγγελματιών, Δια Βίου μάθηση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.

Παράλληλα, ο κ. Μερελής ανέπτυξε τις μέχρι τώρα πρωτοβουλίες της διοίκησης για σύναψη συνεργασιών με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της πόλης, πραγματοποιώντας εκτενή αναφορά στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη, μεταξύ Επαγγελματικού Επιμελητηρίου και Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως και για το περιεχόμενο αυτού.

Στην συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΕΘ, ο Γενικός Γραμματέας κ. Σταύρος Μπάσιας, ο Οικονομικός Επόπτης κ. Ελευθέριος Ωραιόπουλος, ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων κ. Λάζαρος Πίτκας και το Μέλος της κ. Δημήτρης Τσαρούχας, οι οποίο έθεσαν από την πλευρά τους, επίσης θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες του Νομού και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ειδικότερα του χαρτοφυλακίου του Υφυπουργού, το οποίο έχει ως αντικείμενο την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο κ. Παπαϊωάννου από την πλευρά του, εξέφρασε την ικανοποίηση του για τις σκέψεις, τις δράσεις και την γενικότερη φιλοσοφία του Προέδρου και της Διοίκησης του ΕΕΘ, όσον αφορά θέματα σύνδεσης και συνεργασίας των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και της εκπαιδευτικής κοινότητας, με την επιχειρηματική και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτή.

Σημαντικό αποτέλεσμα που προέκυψε, είναι η διάθεση που εκδηλώθηκε και από τις δύο πλευρές για συνεργασία, προς όφελος του τοπικού -σε επίπεδο Νομού Θεσσαλονίκης- επιχειρηματικού γίγνεσθαι και για την ενίσχυση των νέων επιχειρηματιών.