Εντοπίστηκε βλήμα πλησίον του αρχαιολογικού χώρου των Θερμοπυλών
Ένα μεγάλο βλήμα, κατάλοιπο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αποκάλυψαν οι εργασίες πλησίον του αρχαιολογικού χώρου στον ιστορικό τόπο των Θερμοπυλών, το απόγευμα της Παρασκευής (14/11/25).
Το σημείο αποκλείστηκε, καθώς επρόκειτο για βλήμα υψηλής εκρηκτικότητας, βρετανικής κατασκευής (UK – HE) που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στις πολεμικές επιχειρήσεις στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου.
Το πρωί του Σαββάτου κλιμάκιο από έμπειρους πυροτεχνουργούς της 695 ΑΒΠ περισυνέλλεξε το βλήμα και το μετέφερε στο πεδίο βολής στην Αγριλιά, όπου και εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη.
Η καταστροφή του βλήματος έγινε παρουσία ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατά τα προβλεπόμενα.
Θυμίζουμε ότι δεν έχουν περάσει τρεις μήνες από την εύρεση πέντε άλλων βλημάτων στην περιοχή της Ροδίτσας, κατά τη διάρκεια εργασιών φυσικού αερίου. Και σε εκείνη την περίπτωση τα βλήματα είχαν καταστραφεί στο πεδίο βολής της Αγριλιάς.
Πηγή: lamiareport.gr
