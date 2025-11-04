MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΛΤΑ: Ο Μάριος Τέμπος ορίστηκε μεταβατικός CEO – Το βιογραφικό του

THESTIVAL TEAM

Ο Μάριος Τέμπος αναλαμβάνει μεταβατικός CEO των ΕΛΤΑ, μετά την παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του οργανισμού, λόγω των αντιδράσεων που προκάλεσε το σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Μέχρι στιγμής, ο Μάριος Τέμπος κατείχε τη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ και ήταν εκτελεστικό μέλος.

Σύμφωνα με το βιογραφικό που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οργανισμού, ο μεταβατικός CEO έχει καριέρα και πολυετή εμπειρία σε τομείς επιχειρησιακού μετασχηματισμού, procurement και πωλήσεων. Προέρχεται από τον όμιλο Olympia, όπου κατείχε τη θέση Business Transformation Leader στην εταιρεία Public, ενώ προηγουμένως είχε διατελέσει Head of Sales Operations στην ίδια εταιρεία.

Ο κ. Τέμπος έχει εμπειρία στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό, στον λειτουργικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων, καθώς και στις πωλήσεις και έχει διαχειριστεί σύνθετα προγράμματα και έργα. Είναι κάτοχος Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει σπουδάσει Hotel & Restaurant Management στο Middlesex University του Ηνωμένου Βασιλείου.

