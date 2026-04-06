Εκδήλωση για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Η διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων αποτελεί ένα ανοιχτό και διαρκές εθνικό ζήτημα, ένα χρέος προς την ιστορική μας μνήμη και ένα δίκαιο αίτημα που παραμένει ζωντανό.

Σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθεί εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, ( πλησίον του Γερμανικού Προξενείου στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων, στις 6 Απριλίου 2026 και ώρα 17:00), με σκοπό να αναδείξουμε και να οι καλεσμένοι να αναδείξουν σε βάθος τις ιστορικές, νομικές και εθνικές διαστάσεις αυτού του κρίσιμου θέματος.

Ως κεντρικοί ομιλητές θα είναι δύο προσωπικότητες του ακαδημαϊκού χώρου, που με το επιστημονικό τους κύρος και την αγάπη τους για την πατρίδα θα φωτίσουν όλες τις πτυχές της διεκδίκησης:

-Η κα Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Μια διακεκριμένη ακαδημαϊκό, της οποίας η διαρκής και ασυμβίβαστη προσφορά στα εθνικά και οικονομικά μας ζητήματα, καθώς και ο αγώνας της για εθνική αξιοπρέπεια, αποτελούν σημείο αναφοράς για όλους μας.

-Ο κ. Θέμης Τζήμας, Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, ο οποίος με την άρτια επιστημονική του κατάρτιση θα αναλύσει τα δεδομένα και θα προσεγγίσει το ζήτημα μέσα από το πρίσμα του σύγχρονου δικαίου και των διεθνών σχέσεων.

