ΕΚΑΒ για θάνατο 16χρονης: Όταν παραλαμβάνουμε περιστατικό στο δρόμο, δεν ενημερώνουμε την αστυνομία –  Πρώτο μέλημα να αντιμετωπίσουμε τον ασθενή

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Χρήστος Μαλτέζος, υπεύθυνος Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων ΕΚΑΒ, μίλησε στην εκπομπή του ΕΡΤnews, “NEWSROOM”, με τον Γιώργο Σιαδήμα, σχετικά με τον θάνατο της 16χρονης που κατέρρευσε έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι, τις πρώτες πρωινές ώρες της προηγούμενης Κυριακής.

«Το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε γύρω στις δύο παρά δέκα, για συγκεκριμένο δρόμο στο Γκάζι, με ένα νεαρό κορίτσι που είχε λυποθιμικό επισόδειο», είπε αρχικά και τόνισε πως, «δόθηκε άμεσα εντολή και πήγε στο σημείο το πλησιέστερο ασθενοφόρο. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, οι συνάδελφοι διασώστες, όταν έφτασαν εκεί, βρήκαν την κοπέλα χωρίς ζωτικά σημεία».

Ο κ. Μαλτέζος εξήγησε πως ξεκίνησαν αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, εφαρμόζοντας το πρωτόκολλο όπως προβλέπεται και προχώρησαν στην ταχύτατη μεταφορά της στον Ευαγγελισμό. «Εκεί συνεχίστηκε η προσπάθεια ανάνηψης. Το νοσοκομείο είχε ήδη ενημερωθεί από το κέντρο μας, ώστε να υπάρχει ετοιμότητα. Δυστυχώς, όμως, οι προσπάθειες των γιατρών απέβησαν άκαρπες», τόνισε για την διαδικασία.

Όσο για το αν κατά τη διάρκεια της διακομιδής και στο νοσοκομείο, έγιναν κλήσεις προς την αστυνομία, ο κ. Μαλτέζος εξήγησε πως: «εμείς όταν παραλαμβάνουμε ένα περιστατικό στο δρόμο, δεν ενημερώνουμε την αστυνομία. Πρώτο μέλημά μας είναι να αντιμετωπίσουμε τον ασθενή».

Και συνέχισε: «από τη στιγμή που το περιστατικό φτάσει στο νοσοκομείο, από εκεί και πέρα αναλαμβάνει το νοσοκομείο τις διαδικασίες. Το ΕΚΑΒ οφείλει να ενημερώσει και το κάνει, την αστυνομία, όταν πάμε σε ένα περιστατικό όπου υπάρχει κάποιος άνθρωπος μόνος του, μέσα σε σπίτι, που μπορεί να υποψιαζόμαστε εγκληματική ενέργεια ή έχει καταλήξει αρκετές ώρες πριν. Τότε, ναι, ενημερώνουμε την αστυνομία, υπάρχει σήμανση, ιατροδικαστής στο σημείο κ.λπ. Υπάρχει μια διαδικασία που ακολουθείται. Όμως, όταν παραλαμβάνουμε ένα περιστατικό από το δρόμο, δεν ενημερώνουμε ποτέ την αστυνομία. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τον ασθενή».

