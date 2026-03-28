Εγνατία: “Ο υπάλληλος που σκοτώθηκε μόλις είχε πιάσει δουλειά”, λέει αυτόπτης μάρτυρας του διπλού τροχαίου με τους δύο νεκρούς

Σοκ έχει προκαλέσει το διπλό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα νωρίς το απόγευμα στην Εγνατία Οδό, 500 μέτρα μετά την σήραγγα της Δωδώνης, στο ρεύμα από Ιωάννινα προς Ηγουμενίτσα. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ δύο άτομα έχουν τραυματιστεί.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ένα ΙΧ συγκρούσθηκε με προπορευόμενο φορτηγό αυτοκίνητο. Στο σημείο της σύγκρουσης έφθασε ένα συνεργείο της Εγνατίας οδού για να διαχειριστεί την κυκλοφορία και ένας υπάλληλος του συνεργείου παρασύρθηκε από δεύτερο ΙΧ όχημα και τραυματίστηκε θανάσιμα. Επίσης έχασε την ζωή του και ένας συνεπιβάτης του δεύτερου ΙΧ που παρέσυρε τον εργαζόμενο και στη συνέχεια προσέκρουσε στο φορτηγό.

Ο εργαζόμενος που παρασύρθηκε και σκοτώθηκε είναι 54 ετών και εργαζόταν αρκετά χρόνια στα οχήματα βοήθειας ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στο αυτοκίνητο που τον παρέσυρε επέβαινε ζευγάρι ηλικιωμένων από την Κέρκυρα με έναν 78χρονο να είναι ο οδηγός του οχήματος και την 73χρονη σύζυγό του να είναι η συνοδηγός που έχασε τη ζωή της.

Λεπτομέρειες που σοκάρουν έρχονται στη δημοσιότητα, με αυτόπτη μάρτυρα να περιγράφει στο newsit.gr τι είδε να συμβαίνει κατά το μοιραίο δυστύχημα.

«Εγώ βρισκόμουν λίγο πιο κάτω από την αντίθετη πλευρά. Χαλαζόπτωση ακριβώς στο σημείο δεν υπήρχε. Χαλάζι έριχνε πιο κάτω προς Παραμυθιά. Μετά τη σύγκρουση των οχημάτων πήγαν τα παιδιά από την Εγνατία για να βοηθήσουν και πέρασε το δεύτερο όχημα και παρέσυρε τον έναν υπάλληλο, αυτόν που δυστυχώς σκοτώθηκε, στο απέναντι ρεύμα. Για αυτό και έκλεισε και το δικό μας ρεύμα, ο δρόμος Ηγουμενίτσα – Ιωάννινα. Δεν ξέρουμε τις συνθήκες του δυστυχήματος, όμως γνωρίζω ότι εκεί χρησιμοποιείται η μία λωρίδα γιατί ετοιμάζονται να κάνουν έργα. Αυτό που μάθαμε είναι ότι στις 3 το μεσημέρι, την ώρα της σύγκρουσης, άλλαζε η βάρδια των υπαλλήλων και ο υπάλληλος που σκοτώθηκε μόλις είχε πιάσει δουλειά. Αυτός πήγε κατευθείαν να βοηθήσει και δυστυχώς δεν γύρισε ποτέ. Ήρθαν αμέσως 4 πυροσβεστικά οχήματα στο σημείο. Δημιουργήθηκε μια τεράστια ουρά 5-6 χιλιομέτρων. Θεωρώ ότι στο σημείο αυτό ήταν αναπόφευκτο να γίνει κάποιο ατύχημα γιατί λειτουργεί μόνο η μία λωρίδα», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας στο τροχαίο των Ιωαννίνων στο newsit.gr.