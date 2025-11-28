Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του Γρηγόρη Λέων – “Σε ευχαριστώ που με έκανες τον άνθρωπο που είμαι”
THESTIVAL TEAM
Στο πένθος έχει βυθιστεί ο γνωστός ιατροδικαστής, Γρηγόρης Λεών, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του.
Την τραγική είδηση γνωστοποίησε ο Γρηγόρης Λέων με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
“Σε ευχαριστώ που με έκανες τον άνθρωπο που είμαι. Καλό σου ταξίδι, μπαμπά”, γράφει στην ανάρτησή του με την οποία τον αποχαιρετά.
