MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Από τη Νομική της Θεσσαλονίκης στην κορυφή του ελληνικού πενταγράμμου

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, στις 2 Δεκεμβρίου 1944, ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν πρωτεργάτης της σχολής των Ελλήνων τραγουδοποιών που γράφουν μουσική, στίχους και τραγουδούν οι ίδιοι τα τραγούδια τους. Φεύγοντας από τη ζωή, σε ηλικία 81 ετών, αφήνει πίσω του μια μεγάλη καλλιτεχνική κληρονομιά μέσα από τα έργα του.

Οι πρόγονοι του Διονύση Σαββόπουλου, που πέθανε το βράδυ της Τρίτης (21/10/25) από ανακοπή καρδιάς, ήταν από την Κωνσταντινούπολη και τη Φιλιππούπολη. Το 1963 ο Διονύσης Σαββόπουλος μετακόμισε στην Αθήνα και εγκατέλειψε τη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης για να ασχοληθεί με το τραγούδι.

Γνώρισε μεγάλη επιτυχία από τις πρώτες ημέρες του ως μουσικός και έγινε δημοφιλής στην Ελλάδα. Είχε συνδυάσει τη μουσική Αμερικανών μουσικών όπως του Μπομπ Ντίλαν και του Φρανκ Ζάπα με τη μακεδονική λαϊκή μουσική και πολιτικά διεισδυτικούς στίχους.

Άρχισε τη σταδιοδρομία του το 1964 και ήταν πολιτικά ενεργός σε όλη τη σταδιοδρομία του στη μουσική, με εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Μάνο Λοΐζο. Κατά τη διάρκεια της Χούντας φυλακίστηκε δύο φορές για τις πολιτικές του πεποιθήσεις, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1967.

Έγραψε τραγούδια με πολιτικό, ρομαντικό, αλλά και σκωπτικό περιεχόμενο. Έχει παρουσιάσει το 1986-1987 τηλεοπτική εκπομπή με τίτλο «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».

Τα περισσότερα από τα τραγούδια του είναι γραμμένα από τον ίδιο, σε στίχους και μουσική.

Ήταν παντρεμένος με την Ασπασία Αραπίδoυ (γνωστή με το χαϊδευτικό της, Άσπα, από τα τραγούδια και τις παραστάσεις του) με την οποία απέκτησαν δύο γιους, τoν Κoρνήλιo (γενν. 1968) και τoν Ρωμανό (γενν. 1972), και δύο εγγονούς, τον Διονύση και τον Ανδρέα.

Το 2017 το Τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ τον ανακήρυξε επίτιμο διδάκτορά του.

Πηγή: newsit.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Αυτιάς προς Κομισιόν: Το φθηνό ρεύμα είναι δικαίωμα, όχι πολυτέλεια

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Έρικ Ντέιν: Θα υποδυθεί έναν ασθενή με ALS, έξι μήνες μετά τη δική του διάγνωση

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Άρης: Μπλάκ-άουτ στην τελευταία περίοδο και ήττα από τη Μανρέσα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Κ. Μητσοτάκης: Απεδείχθη ότι δεν υπήρχε κανένα παράνομο φορτίο στο δυστύχημα των Τεμπών – Η θεωρία της συγκάλυψης κατέρρευσε

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες κοπής πρασίνου στην Περιφερειακή Οδό

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Λανουά: “Έπρεπε να δοθεί πέναλτι στον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι με τον Άρη, λάθος του VAR”