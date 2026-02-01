MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δήμος Θέρμης: Πτώσεις δέντρων και υπερχείλιση χειμάρρων από την κακοκαιρία -Αποκλείστηκαν οι ιρλανδικές διαβάσεις – Δείτε φωτο

THESTIVAL TEAM

Πτώσεις δέντρων και μεγάλες ποσότητες νερού στους χειμάρρους οι οποίοι υπερχείλισαν σε ορισμένα σημεία, προκάλεσε η κακοκαιρία στην περιοχή του Δήμου Θέρμης η οποία εκδηλώθηκε από νωρίς το πρωί της Κυριακής έως αργά το απόγευμα. Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι η χιονόπτωση στους δύο ορεινούς οικισμούς του Δήμου, σε Λιβάδι και Περιστερά όπου δουλεύουν συνεχώς εκχιονιστικά μηχανήματα προκειμένου να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνο Κουγιουμτζίδη από τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν κατά τις πρωινές ώρες σημειώθηκαν πτώσεις δώδεκα δέντρων σε διάφορα σημεία του Δήμου. Ζημιές προκλήθηκαν μόνο από την πτώση δέντρου στη Νέα Ραιδεστό το οποίο έπεσε στη στέγη του αναψυκτηρίου.

Σύμφωνα με τον Δήμο Θέρμης, από την έντονη βροχόπτωση αρκετοί χείμαρροι της περιοχής υπερχείλισαν σε κάποια σημεία, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία σε όλες τις ιρλανδικές διαβάσεις. Συγκεκριμένα, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Θέρμης απέκλεισε με ειδικές κορδέλες όλες τις ιρλανδικές διαβάσεις όπου υπάρχουν προβλήματα. Συγκεκριμένα αποκλείστηκαν διαβάσεις στην όγδοη οδό των Ταγαράδων, στις δύο γέφυρες στο Φράγμα της Θέρμης, στα Βασιλικά και σε δύο ακόμη σημεία στον παράδρομο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών. Τα συνεργεία του Δήμου, με επικεφαλής τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και παρουσία του δημάρχου, Θεόδωρου Παπαδόπουλου βρέθηκαν σε όλα τα σημεία όπου υπήρξαν προβλήματα από την κακοκαιρία.

