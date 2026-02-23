Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου: Μεγάλα σαρακοστιανά γλέντια σε τέσσερα σημεία για τα Κούλουμα 2026

Με παραδοσιακή μουσική, σαρακοστιανά εδέσματα και εορταστική διάθεση θα γιορταστεί η Καθαρά Δευτέρα στον Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου, όπου προγραμματίζονται εκδηλώσεις σε τέσσερα διαφορετικά σημεία της περιοχής, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν στα «Κούλουμα 2026».

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 11:00 το πρωί και θα περιλαμβάνουν σαρακοστιανά κεράσματα, κρασί και παραδοσιακά μουσικοχορευτικά δρώμενα, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα που τιμά τα ήθη και τα έθιμα της ημέρας.

Τα τέσσερα σημεία των εκδηλώσεων

Συγκεκριμένα, τα σαρακοστιανά γλέντια θα πραγματοποιηθούν στα εξής σημεία: