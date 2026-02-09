MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δήμος Δέλτα: Επιδιόρθωση και αντικατάσταση ταμπλό και μπασκετών σε σχολεία και δημοτικούς χώρους άθλησης

THESTIVAL TEAM

Ο Δήμος Δέλτα με την Αντιδημαρχία Αθλητισμού και Παιδείας ξεκίνησε εργασίες επιδιόρθωσης και αντικατάστασης ταμπλό μπάσκετ σε σχολικές αυλές και δημοτικούς χώρους άθλησης.

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις:

– Στο 1ο Δημοτικό Σίνδου

– Στο 2ο Δημοτικό Σίνδου

– Στο πάρκο οδού Κερκύρας στο Καλοχώρι

– Στο Γυμνάσιο Σίνδου

Οι παρεμβάσεις που έγιναν με στόχο:

  • την ασφάλεια μαθητών και αθλητών
  • την ενίσχυση της άθλησης και της καθημερινής δραστηριότητας
  • την επαναφορά των χώρων σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία

Οι παρεμβάσεις αφορούν εγκαταστάσεις που παρουσίαζαν φθορές ή δεν πληρούσαν πλέον τις απαιτούμενες προδιαγραφές μετά από χρόνια εγκατάλειψη όπως το πάρκο της οδού Κερκύρας, ώστε οι χώροι άθλησης να είναι και πάλι λειτουργικοί, ασφαλείς και προσβάσιμοι για όλους.

Η φροντίδα των σχολείων και των δημόσιων αθλητικών υποδομών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα, γιατί η άθληση είναι δικαίωμα και ανάγκη για κάθε παιδί και κάθε δημότη.

Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν σε όλους τους χώρους που χρήζουν συντήρησης, σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Δέλτα.

Δήμος Δέλτα

