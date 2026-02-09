Δήμος Δέλτα: Επιδιόρθωση και αντικατάσταση ταμπλό και μπασκετών σε σχολεία και δημοτικούς χώρους άθλησης
Ο Δήμος Δέλτα με την Αντιδημαρχία Αθλητισμού και Παιδείας ξεκίνησε εργασίες επιδιόρθωσης και αντικατάστασης ταμπλό μπάσκετ σε σχολικές αυλές και δημοτικούς χώρους άθλησης.
Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις:
– Στο 1ο Δημοτικό Σίνδου
– Στο 2ο Δημοτικό Σίνδου
– Στο πάρκο οδού Κερκύρας στο Καλοχώρι
– Στο Γυμνάσιο Σίνδου
Οι παρεμβάσεις που έγιναν με στόχο:
- την ασφάλεια μαθητών και αθλητών
- την ενίσχυση της άθλησης και της καθημερινής δραστηριότητας
- την επαναφορά των χώρων σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία
Οι παρεμβάσεις αφορούν εγκαταστάσεις που παρουσίαζαν φθορές ή δεν πληρούσαν πλέον τις απαιτούμενες προδιαγραφές μετά από χρόνια εγκατάλειψη όπως το πάρκο της οδού Κερκύρας, ώστε οι χώροι άθλησης να είναι και πάλι λειτουργικοί, ασφαλείς και προσβάσιμοι για όλους.
Η φροντίδα των σχολείων και των δημόσιων αθλητικών υποδομών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα, γιατί η άθληση είναι δικαίωμα και ανάγκη για κάθε παιδί και κάθε δημότη.
Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν σε όλους τους χώρους που χρήζουν συντήρησης, σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Δέλτα.