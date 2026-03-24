Δίκη Τεμπών: “Έχω κάνει 25 χειρουργεία μέχρι σήμερα – Αναγκάστηκα να κάτσω στις θέσεις των κατηγορουμένων”, λέει επιζήσασα

Η πολυτραυματίας της τραγωδίας των Τεμπών, Ντίνα Μαγδαλιανίδη, μίλησε στο «Live News» και τον Νίκο Ευαγγελάτο, περιγράφοντας την καθημερινότητά της μετά το δυστύχημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Η ίδια αναφέρθηκε και στην επανέναρξη της δίκης, που τοποθετείται για την 1η Απριλίου.

Η Ντίνα Μαγδαλιανίδη περιέγραψε την κατάσταση της υγείας της, τονίζοντας πως παραμένει σταθερή αλλά με μόνιμες επιπτώσεις: «Είναι σταθερή η κατάσταση της υγείας μου. Έχει βελτιωθεί με τεράστια προσπάθεια. Κάποια πράγματα είναι μόνιμα βέβαια, εν μέρει στενάχωρα, αλλά πάντα υπάρχει ελπίδα βελτίωσης, τουλάχιστον από μέρους μου. Η ζωή δεν είναι χωρίς πόνο και δεν είναι σε καμία περίπτωση ίδια».

Αναφερόμενη στην παρουσία της στο δικαστήριο, σημείωσε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ακόμη και πρακτικά: «Δεν είχε χώρο εκεί που κάθονταν οι υπόλοιποι συγγενείς θυμάτων, οπότε αναγκάστηκα να κάτσω στις θέσεις που μου είπαν ότι προορίζονταν για τους κατηγορουμένους».

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στο ψυχολογικό βάρος και το άγχος που βιώνει μετά το δυστύχημα, αλλά και το τι περιμένει από αυτή τη δίκη. «Πιο πολύ το άγχος μου ήταν στο πώς θα βγω αν γίνει κάτι, πώς θα βγω αν νιώσω άγχος. Με αγχώνει ο πολύς κόσμος. Περίμενα να ξεκινήσει στις 13 Μαρτίου. Είναι λογικό να οργίστηκαν οι συγγενείς, με τα προβλήματα που υπήρχαν.

Μετά από αυτό κάπως απογοητεύτηκα λέω “θα μπορέσω να πάω και την 1η Απριλίου;”. Θέλω, απλά για να δηλώνω το “παρών” και να δείχνω και τη συμπαράστασή μου και στα άλλα άτομα που εμπλέκονται σε όλο αυτό, στους συγγενείς θυμάτων, στους τραυματίες», κατέληξε στο Live News.