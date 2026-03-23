Δίκη για την τραγωδία των Τεμπών: Έγραψαν με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των θυμάτων – Συγκέντρωση έξω από το δικαστήριο – Δείτε φωτο

Φωτογραφία: Intime
Ξεκινά σήμερα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους ενώ εκατοντάδες ήταν εκείνοι που τραυματίστηκαν. Η έναρξη της δίκης στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας ήταν προγραμματισμένη για τις 09:00, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» (πρώην Τ.Ε.Ι. Λάρισας).

Η δίκη έχει ξεκινήσει με το κλίμα εντός της δικαστικής αίθουσας να είναι τεταμένο και τους συγγενείς των θυμάτων να καταγγέλλουν απαράδεκτες συνθήκες, αφού όπως λένε, είναι στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον.

Την ίδια ώρα, έξω από το κτήριο που διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη, πραγματοποιείται συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Πολίτες κάθε ηλικίας έχουν συγκεντρωθεί έξω από τον χώρο της δίκης με πανό, φωνάζοντας συνθήματα, ενώ την ίδια στιγμή νέοι γράφουν με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των θυμάτων.

Δείτε φωτογραφίες:

Δίκη τραγωδίας στα Τέμπη

