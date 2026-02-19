Διαμαρτυρία φοιτητών στην Πρυτανεία του ΑΠΘ: “Όχι” στο κλείσιμο των κτηρίων στις 10 το βράδυ – Δείτε βίντεο

Διαμαρτυρία έξω από το κτήριο διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν αυτή την ώρα μέλη φοιτητικών συλλόγων.

Οι φοιτητές αντιδρούν στην απόφαση του Πανεπιστημίου για κλείσιμο όλων των κτηρίων εντός της Πανεπιστημιούπολης στις 10 το βράδυ, μία απόφαση η οποία ελήφθη μετά τα επεισόδια που είχαν σημειωθεί πέριξ του ΑΠΘ τα ξημερώματα της 7ης Φεβρουαρίου.

Παράλληλα ζητούν την αθώωση των 38 συλληφθέντων μετά την επέμβαση της Αστυνομίας τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ.