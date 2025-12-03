Δεύτερη στην Ευρώπη η 13χρονη Θεσσαλονικιά Ευαγγελία Σίσκου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα γρήγορου σκακιού

Μια ακόμα σπουδαία επιτυχία για το ελληνικό σκάκι σημειώθηκε στο European Blitz Chess Championship 2025, όπου η 13χρονη Θεσσαλονικιά WFM Ευαγγελία Σίσκου κατέκτησε την 2η θέση στην κατηγορία των γυναικών, παρά το γεγονός ότι αγωνίζεται στην ηλικιακή κατηγορία G14 (Girls U14).

Η νεαρή Ελληνίδα πρωταθλήτρια συγκέντρωσε 8 βαθμούς, επιτυγχάνοντας εντυπωσιακή παρουσία σε μία από τις πιο απαιτητικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις γρήγορου σκακιού, με πολύ υψηλό ανταγωνισμό και συμμετοχή δεκάδων έμπειρων και καταξιωμένων αθλητριών.

Η επίδοση της Ευαγγελίας Σίσκου επιβεβαιώνει ότι η νέα γενιά του ελληνικού σκακιού διαθέτει ποιότητα, δυναμική και προοπτική, ενώ αποτελεί ακόμα μία ένδειξη της σταθερής ανόδου του αθλήματος στη χώρα μας.

Δήλωση του Προέδρου της ΕΣΟ, Στάθη Ευσταθόπουλου: «Η πορεία και η διάκριση της Ευαγγελίας Σίσκου στο European Blitz Chess Championship 2025 αποτελεί μια ακόμα σπουδαία στιγμή για το ελληνικό σκάκι. Μία αθλήτρια μόλις 13 ετών, που αγωνίζεται στην κατηγορία G14, κατάφερε να αναδειχθεί 2η γυναίκα της Ευρώπης στο γρήγορο σκάκι, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο και τη δυναμική της νέας γενιάς. Η ΕΣΟ θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες των νέων αθλητών και αθλητριών μας που με το ταλέντο, την επιμονή και το ήθος τους κάνουν περήφανη όλη την Ελλάδα. Θερμά συγχαρητήρια στην Ευαγγελία, στην οικογένειά της και στους προπονητές της».