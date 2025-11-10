Δ. Νεάπολης – Συκεών: Η πομπή με τα φαναράκια θα φωτίσει και φέτος τους δρόμους της Νεάπολης στη μνήμη του Αγίου Μαρτίνου

Ένα διαφορετικό δρώμενο βασισμένο περισσότερο στις γερμανικές παραδόσεις θα τιμήσουν μεθαύριο Τετάρτη 12 Νοεμβρίου γιορτή του Αγίου Μαρτίνου (η μνήμη του τιμάται στις 11/11) μαθητές και μαθήτριες του 1ου δημοτικού σχολείου Νεάπολης (Ρολόι).

Στις 18:00 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η παρουσίαση του βίου του Αγίου Μαρτίνου του ελεήμονα από τον π. Βασίλειο Μήλιο, στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου.

Η εκδήλωση θα κορυφωθεί με την πομπή με τα φαναράκια που θα ξεκινήσει από το σχολείο και θα διασχίσει κεντρικούς δρόμους της Νεάπολης για να γεμίσει με φως ολόκληρη την περιοχή μέχρι την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Στο δρόμο θα μοιραστούν σε συμμετέχοντες και περαστικούς παραδοσιακά εδέσματα.

Την εκδήλωση συνδιοργανώνει ο δήμος Νεάπολης-Συκεών (αντιδημαρχία Παιδείας) με τις διευθύνσεις Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Τιμώντας τον Άγιο των φτωχών

Η μνήμη του Αγίου Μαρτίνου που έζησε λίγο μετά το 300 μ.Χ τιμάται κυρίως στη Γερμανία και την Αυστρία. Πριν πεθάνει και αγιοποιηθεί ο επίσκοπος Μαρτίνος ήταν γνωστός για τον ασκητικό τρόπο ζωής του. Πήρε την απόφαση να βαπτιστεί Μαρτίνος και να εγκαταλείψει τον στρατό όπου είχε καταταγεί σε ηλικία 15 ετών όταν του εμφανίστηκε στον ύπνο του ο Χριστός σαν ζητιάνος. Ήταν η επόμενη της ημέρας που ως νεαρός στρατιώτης χώρισε στα δυο τον μανδύα του για να δωρίσει τον μισό σε έναν ζητιάνο. H πορεία με τα φαναράκια την ημέρα μνήμης του Αγίου Μαρτίνου σηματοδοτεί την πορεία προς το φως που συμβολίζει ο Χριστιανισμός.